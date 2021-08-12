انت الان تتابع خبر ابنة هيفاء وهبي تصدم الجمهور وتجري عملية جراحية لتصبح نسخة طبق الأصل عن والدتها .. لن تصدقو كيف أصبحت !! (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، فيديو وثقت فيه تغير ملامحها بشكل كبير وواضح بعد إجرائها عملية تجميل الأنف، وبعض التغيرات بمظهرها.



وظهرت زينب فياض في الفيديو بشكل مختلف عما اعتاد عليه متابعوها، خلال أول ظهور لها بعد عملية الأنف، ووضعت شعر مستعار باللون الأحمر، وهو اللون الذي غير من ملامحها بالكامل، وحولها لنسخة طبق الأصل عن والدتها هيفاء وهبي.



وأثارت زينب فياض الجدل بحركاتها في الفيديو، واعتبر الجمهور أن ابنة الفنانة اللبنانية تحاول تقليدها بشكل واضح، وأرجع البعض سبب إجرائها عملية تجميل في أنفها، هو محاولتها للظهور بملامح والدتها لكسب المزيد من الشهرة على حساب هيفاء وهبي.

وخلال اللقطات التي ظهرت فيها زينب فياض، استعرضت مكياجها وإطلالتها أمام الجمهور وتنوعت تعليقات الجمهور حيث أكد البعض أن ملامحها تغيرت بالكامل وأصبحت هيفاء وهبي، والبعض الآخر امتدح “النيو لوك” الخاص بها.



وأكد آخرون أنها مهما حاولت لن تصبح هيفاء وهبي، مشددين على أن النجمة اللبنانية حالة لن تتكرر، ومن الصعب أن تأخذ شهرة والدتها بهذه السّهولة.



ويبدو أن زينب فياض اقتنعت بالفعل أنها أصبحت تشبه هيفاء وهبي، ونشرت مقطع فيديو عبر خاصية الستوري على “إنستغرام” وأرفقتها بأغنية والدتها التي طرحتها مؤخراً “لو كنت” مع الفنان أكرم حسني.