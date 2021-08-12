انت الان تتابع خبر بعد علاقة حب دامت 6 سنوات.. أراس بولوت أينملي يخون حبيبته مع ممثلة شهيرة وبوضع فاضح…(اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - صدم الممثل التركي أراس بولوت أينملي الجمهور بخبر انتشر عن أنه يعيش علاقة حب مع ممثلة شهيرة بعد أيام على انفصاله عن حبيبته.

أراس بولوت أينملي الذي لم يؤكد أو ينفي بعد أخبار انفصاله عن حبيبته الممثلة بيجي أونال بعد علاقة دامت 6 سنوات إثر خلافات كبيرة بينهما.

أراس وحبيبته السابقة بيجي:

التقارير التي انتشرت قالت أن أراس يعيش علاقة حب مع الممثلة داملا سونماز شريكته السابقة في مسلسل الحفرة الذي انتهى عرضه مؤخراً.

وكالة أعمال أراس لم تنتظر طويلاً حتى تنفي هذه الشائعات جملة وتنفصيلاً وتؤكد أن لا علاقة حب تجمع الطرفين وكذلك فعلت وكالة أعمال داملا.



وبسبب عدم نفي أراس حتى اللحظة انفصاله عن بيجي فإن الجمهور اعتبر هذا خيانة من قبله لها لكنه خرج عن صمته سريعاً.

أراس وداملا سونماز:



من جهة أخرى، صادمة كانت الأخبار التي تحدثت عن انفصال الممثل أراس بولوت أينملي عن حبيبته الممثلة بيجي أونال بعد علاقة حب قوية استمرت أكثر من حوالي 6 سنوات

وجديد انفصال أراس بولوت أينملي عن حبيبته هو أنه ترك المنزل الذي كانا يقضيان العطلة فيه وانتقل ليعيش في الطابق العلوي من منزل صديقه وزميله في مسلسل الحفرة رضا كوزجو أوغلو.

أراس وحبيبته كانا قد قررا قضاء العطلة بعيداً عن الأضواء بعد انتهاء تصوير مسلسله الحفرة ومرور فترة على وفاة والد بيجي لاعب كرة القدم وانهيارها بشكل كامل وكان بوقتها اراس إلى جانبها.

انفصال الثنائي كان مفاجئاً جداً نظراً لأنهما يبعدان علاقتهما عن السجال الاعلامي دائماَ ويظهران بانسجام أمام الكاميرا لذلك فهذا الأمر لم يتوقعه أحداَ.