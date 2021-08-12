انت الان تتابع خبر تعرف على حجم ثروه الفنانة دلال عبدالعزيز .. لن تصدق كم هي ؟؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تحدثت الفنانة دلال عبد العزيز عن حياتها ومشروعاتها مع زوجها الراحل النجم سمير غانم في حوار أجرته مع جريدة «العربي» عام 1998.

وقالت دلال عبد العزيز إنها فكرت في إنتاج أفلامها مع زوجها سمير غانم، مضيفة: "كانت فكرة عابرة وانتهت لأن الانتاج له ناسه، وأنا وسمير لا نعرف الألف من كوز الدرة في عالم الفلوس، فأنا لا أعرف عن الفلوس إلا صرفها، ولكن البيع والشراء أنا لست ماهرة فيه، والمناخ السينمائي حاليا لا يشجع، فقد رأينا وسمعنا مؤخرا عن الخسائر الفادحة التي اصابت الكثير من الفنانين الذين دخلوا هذا المجال الخطير الذي يسيطر عليه حيتان فقلنا خلينا في الأمان أحسن".

وأضافت: "أما عن الثروة فرصيدي في البنك هو الستر، ومن يعرف عني غير ذلك عليه مواجهتي، وأنا لست من أصحاب الملايين مثل الأخريات، ولكن الحال مستور والحمد لله".

وتابعت الفنانة الراحلة: "وعموما أنا أحمد الله على كل شئ، وانا مع الذين يطالبون فناناتنا الشابات بالإفصاح عن مصدر ثرواتهن، لأن البعض فعلا يستغل الفن في الكسب غير المشروع، وهن معروفات للجميع، ومن حق المجتمع أن يعرف مصادر أموال جميع مواطنيه حتى ولو كاناو فنانين، فالفنان مواطن قبل كل شئ، وله حقوق وعليه واجبات".

واستطردت بقولها: "والفن عطاء وليس أخذ فقط كما يعتقد البعض خاصة وأننا نسمع ونرى بكل أسف فنانات صغيرات مازلن في بداية مشوارهن الفني ويتحدثن عن سياراتهن الفاخرة باهظة الثمن وشققهن "مش عارفة إيه" لذلك فمن مصلحة الفن أن يتطهر الوسط الفني من صاحبات الكسب الحرام".

وفي الأخير قالت: «أقيم أعمالي ومشواري وعملي بالفن أصلا، فأجد أنني راضية وبخير والحمد لله، وأتأكد يوما بعد يوم أن الفن هو اسمى رسالة والدليل على ذلك ما تسمعه بين اليوم والآخر عن عودة ممثلاتنا وفنانينا الكبار المعتزلين للفن».