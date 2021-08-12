انت الان تتابع خبر وأخيرًا.. الزوجة الثانية للزعيم "صدام حسين" تظهر ونشر صورتها لأول مرة.. اتفرج المفاجأة من تكون؟؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - انتشر على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا صورا قيل إنها تعود للزوجة الثانية لصدام حسين سميرة الشابندر، وحسب المعلومات المتداولة فان سميرة الشهبندر تنحدر من إحدى الأسر الغنية وكان والدها تاجرا، وقد تعرف عليها صدام وتزوجها من خلال طباخه الأول كامل حنا ججو بالسر دون علم زوجته الأولى، وأنجبت له إبنه علي. أثارت هذه العلاقة حنق زوجة صدام الأولى ساجدة خير الله طلفاح وابنه عدي الذي أحس ان هذه العلاقة هي إهانة لوالدته.

هذا الزواج سبب شرخا في العلاقات الأسرية لصدام حسين حيث قام نجله البكر عدي بقتل كامل حنا لأنه كان يعتقد بأن كامل هو من تسبب في إحداث هذا الشرخ العائلي.

يرجح أنها قد تكون ساعدت في كشف معلومات مهدت لاعتقاله في عملية الفجر الأحمر خصوصا مع المكافئة التي حددت لذلك والمقدرة بـ 25 مليون دولار، ولكن هذا الكلام بعيد عن الصحة لأن صدام حسين قد ألقي القبض عليه نتيجة لخيانة صاحب المنزل الذي كان يقطن فيه الرئيس بأعترافه هو.تعيش سميرة الآن في بيروت، وتم تجسيد شخصيتها بشكل بارز في مسلسل بيت صدام الذي أنتجته البي بي سي والذي عرض في عام 2008.



ويشاع أنها كانت متزوجة من طيار عراقي في بداية الثمانينيات ولها منه ولد وبنت، وحين وقع نظر صدام عليها ذات يوم أثناء رحلة مدرسية شاركت فيها ابنته الصغرى. خطفها من زوجها وأرغمه على تطليقها.