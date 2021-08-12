انت الان تتابع خبر علامة الساعة في السعودية : مواطن ينحر زوجته أثناء نومها قرباناً لله ويشوه ابنه بشكل مخيف بالشرقية .. وعند علم اهل الزوجة كانت الصدمة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - ضجة بالسعودية بعدما دشن مغردون على موقع “تويتر” هاشتاقًا بعنوان “بسمة صلاح الزهراني” وذلك بعد مقتلها على يد زوجها أثناء نومها نحرًا بالسكين، بالإضافة إلى تشويه ابنها.

نعي عم الضحية

ونعى عم الفقيدة “علي سراج أبو أحمد” في الهاشتاق، قائلًا: “اللهم أجبر قلب أخي وزوجته وقلوبنا في فقد ابنتنا بسمة، اللهم إنها في حبل جوارك اُكتبها من الشهداء واعصمنا بعدها يارب”.

وأضاف عم الفقيدة “بسمة صلاح الزهراني”:اليوم تم توديع بسمة إلى مثواها الأخير بمقبرة التوفيق اللهم أجبر قلوبنا وخذ بحقها ياالله من زوجها الذي غدر بها وبابنه بسكين الغدر اللهم انت وكيلنا وولينا فخذ بثأرنا ممن احرق قلوبنا وادماها وغدر بها وبابنها بسكين الغدر(وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ)

تفاصيل الجريمة

وذكر مغردون في هاشتاق “بسمة صلاح الزهراني”، أن الضحية كانت تنام مع ابنها داخل بيتها؛ حيث باغتها زوجها وقام بنحرها بالسكين، ثم تشويه ملامح ابنهما.

ولم يتضح سبب الجريمة وإقدام الزوج على نحر زوجته بالسكين، فيما لم يصدر أي تصريح رسمي من جانب الجهات الأمنية، وستوافيكم صحيفة “المرصد” بالتفاصيل في حال توفرها.

اليوم تم توديع بسمةالي مثواه الاخير بمقبرة التوفيق اللهم اجبر قلوبناوخذ بحقها ياالله من زوجها الذي غدر بها وبابنه بسكين الغدر اللهم انت وكيلنا وولينا فخذ بثارنا ممن احرق قلوبنا وادماها وغدر بها وبابنها بسكين الغدر(وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ) — علي سراج ابو احمد (@alee161616) اليوم تم توديع بسمةالي مثواه الاخير بمقبرة التوفيق اللهم اجبر قلوبناوخذ بحقها ياالله من زوجها الذي غدر بها وبابنه بسكين الغدر اللهم انت وكيلنا وولينا فخذ بثارنا ممن احرق قلوبنا وادماها وغدر بها وبابنها بسكين الغدر(وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ) — علي سراج ابو احمد (@alee161616) August 9, 2021

ان لله وان الية راجعون سوف يصلى عليها العصر غداً الاثنين بمسجد الثنيان بجدة وسوف تدفن في مقبرة التوفيق رحمة الله عليها اللهم انت وكيلنا وولينا فخذ بثارنا ممن احرق قلوبنا وادماها #بسمه_صلاح_الزهراني — علي سراج ابو احمد (@alee161616) ان لله وان الية راجعون سوف يصلى عليها العصر غداً الاثنين بمسجد الثنيان بجدة وسوف تدفن في مقبرة التوفيق رحمة الله عليها اللهم انت وكيلنا وولينا فخذ بثارنا ممن احرق قلوبنا وادماها #بسمه_صلاح_الزهراني — علي سراج ابو احمد (@alee161616) August 8, 2021