انت الان تتابع خبر عريس يفشل في الدخول على عروسته وإتمام العملية الأولى طوال 9 أيام فانتقم منها بطريقة بشعة لا تخطر على بال .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - في واقعة غريبة على المجتمع المصرى، أقدم مواطن على قتل عروسه بعد 9 أيام من زواجهما، وبرر فعلته بأنه طلب من زوجته تحضير الطعام لكنها رفضت.

وقال محامي الضحية، إن الزوج يعمل محاميا وبعد 9 أيام من الزواج، طلب من الضحية تجهيز الإفطار، فأخبرته أنها تعبانة جدا، فحدثت مشادة بينهما، وعلى إثرها قتلها بطريقة بشعة.

عريس يفشل في الدخول على عروسته

وأضاف المحامي، أن المتهم اعترف بقتل زوجته، حيث بعد الاعتداء عليها بآلة حادة، أخذ “رمحا خشبيا” وغرزه في جسدها، وبعدها نزل للدور الأرضي في المنزل، وأخذ سكينا كبيرا وقطع أوصالها وفصل رأسها عن جسدها.

وبرر الزوج فعلته الشنعاء في تحقيقات النيابة بأن المجني عليها شتمته، وضربته، وأثبت الطب الشرعي أن الجاني لم يدخل بـعروسه الضحية، وادعى أن جنيا متلبسا بها، وجاء بشيخ لإخراجه منها.