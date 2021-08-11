انت الان تتابع خبر هزت ضمائر كل العالم.. ميشال حايك يكشف لأول مرة عن توقعاته لعام 2022 و المفاجئات الصادمة الذي ستحدث !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - توقعات ميشال حايك 2022 للعالم … تنبأ الفلكي اللبناني ميشال حايك أن تكون هذه السنة سنة اللاعنوان، لأن الموضوعات في العام الجديد سوف تكون مليئة بالأمور المتناقضة.

وصرح الفلكي اللبناني ميشال حايك في نشر وإشاعة نقلته قناة MTV اللبنانية تابعته صدى نيوز، عن توقعات العام 2022.

توقعات ميشال حايك لعام 2022 :

الجمهورية السورية: بشار الأسد يفاجئ السوريين وغيرهم بحل عارم

السعودية: وريث الحكم وولي العهد يقاوم هزة أرضية إعلامي منظم لتطويره، ماء زمزم يخطف الأضواء بحدث إستثنائي، الداخلية المملكة العربية السعودية تستهدف بعدوان، محمد بن سلمان يصارع الموج.

جمهورية مصر العربية: الصدمة تختار واحد من مطارات مصر مهبطاً لها، ظهور زعيم جديد إلى يمين السيسي، الأخوان يقومون بنشاطات تحصد الرؤوس انتقاماً، أزمة طارئة في فلك عمرو دياب، واحد من السجون المصرية برسم الاهتزاز.

دولة الإمارات: جاهزية للأمن الإماراتي، الانفتاح والسلام والتطبيع مع إسرائيل لا يزال بأوله.

الكويت: تحطيم رؤوس بالكويت، حزن حديث يخيم فوق الكويت، تسريب بيانات صادمة تتمحور بخصوص تغييرات جذرية بهوية الكويت. طابور خامس يشق سبيله لأركان الحكم. الإرهاب يضرب الكويت.

فلسطين وبحسب ما تابعته صخب نيوز أتت تنبؤاتها كالتالي: مروان البرغوثي إلى الحرية، المسجد الأقصى ترتيب الوقائع، إسماعيل هنية يركب موجات خطرة، دحلان يفاجئ الجميع حتى الإعلام، فصيل فلسطيني يتسبب في ورطة لباقي الفصائل، عهد التميمي إلى الواجهة، بركان تغيير في الجغرافيا والقيادات، أمر تنظيمي دولة بصدد المستوطنات يحسم لصالح فلسطين، مخاطرة على صحة الرئيس عباس، تلميع الأواصر بين دولة الإمارات العربية المتحدة وفلسطين.

دولة الأردن: خلل فاضح في أحد الأجهزة الأمنية، العيون على أولاد الملك عبد الله، مخطط تكفيري عارم لصيد رؤوس.

وتنبأ أن تتكشف أسرار انفجار ميناء بيروت، وأن تكون أمتن من التفجير نفسه، وأن المرفأ سيفجر ويطير رؤوس ومديرين ولو عقب حين.

وصرح إن لقاح Covid 19 سوف يكون علاج سخيفاً، وأبدى استغرابه من عدم عرضه للناس حتى حالا.

وصرح إن إسرائيل ستستهدف مواقع قريبة العهد في لبنان خلال العام الجديد.

ونوه إلى حدوث كلف ما في مخيمات اللاجئين في لبنان. وتحدث عن حدوث تظل بين دروز لبنان وسوريا وفلسطين.

وتنبأ أن العسكري اللبناني يشتبك مع طرف حامل سلاح مع تدخل “الناحية الأخرى”. وتابع: صنف المحفل بين إسرائيل وحزب الله سوف تكون حثيثة وعلى مرجعية العين بالعين وصدمة وصدمة مضادة تحت الأرض مع إسرائيل.

وتنبأ ايضا حدوث احتكاك بين الحزب وإسرائيل على الحدود.

وميشال حايك هو متنبئ لبناني، يثير الجدل بأسلوب فضفاض بسبب التنبؤات السنوية التي يقوم بإطلاقها في شهر ديسمبر كل عام، ومن المصيب للدهشة أنه يصيب في عدد كبير من الأحيان في توقعاته، والعديد من الناس يرى أن توقعاته التي تصدق هي مجرد صدفة.