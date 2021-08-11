انت الان تتابع خبر اتفرج : الفنانة السورية صباح الجزائري كيف ظهرت اليوم شبه عارية على البحر وسقطت من عين الجمهور.. صور والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد مواقع التواصل بشكل كبير صورة للفنانة صباح الجزائري، كانت قد نشرتها الفنانة بوقت سابق عبر حسابها في إنستغرام، حيث ظهرت الجزائري أثناء استمتاعها على البحر مرتدية فستان كشف عن جسدها من الأعلى، وبدت وكأنها عارية ووضعت قبعة على رأسها، ونظارات شمسية.

وإستذكر الناشطون أم عصام، الدور الذي قامت به صباح الجزائري في مسلسل باب الحارة، حيث كانت محتشمة بطريقة تليق بعمرها، عكس ظهورها الجريء واطلالاتها التي لا تليق بعمرها أحيانا.

كما شاركت الفنانة السورية صباح الجزائري،عبر حسابها على موقع الإنستغرام، صورة لها من أيام "الصبا"، ظهرت فيها كنجمات السينما في الزمن الجميل، حيث الشعر الكثيف والغرة تغطي الرأس، مع نظرة وابتسامة خلقت منها حالة جمالية مميزة، وأثارت الصورة إعجاب المتابعين.

يذكر أن الفنانة السورية ترف التقي ابنة الفنانة صباح الجزائري قد نشرت في وقت سابق صورة تجمعها بوالدتها، ووجهت رسالة مليئة بالعطف، والحب الشديدين، قالت فيها: "أنتِ لي وحدي بفرحك وحزنك وأنا لكِ ومعكِ بأي حال كنتِ"، ولاقت الصورة والرسالة إعجاب الكثير من متابعي ترف ووالدتها وتمنوا للاثنتين النجاح والتوفيق، وعبروا عن حبهم لهما وللمسلسلات التي يشاركن فيها.

وعلى الصعيد الفني، بدأت صباح الجزائري تصوير مشاهدها بمسلسل القصير "عالحد" بالشراكة مع سلافة معمار، بينما حضرت ترف التقي في الموسم الرمضاني الماضي ببطولة مسلسلات "حارة القبة"، "خريف العشاق"، "الكندوش".