انت الان تتابع خبر أنتشار أول فيديو لنجم طيور الجنة ’’الوليد مقداد‘‘ ببدلة الزفاف .. (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شارك الشقيقان الأردنيان الوليد والمعتصم مقداد، متابعيهم فيديو جديد عبر قناتهما الرسمية “عصومي ووليد – Assomi & Waleed“، على موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

رصد الفيديو استعداد الوليد مقداد لحفل زفافه، وشراء البدلة الخاصة التي سيرتديها بالحفل، وكذلك البدل الأخرى لوالده وأشقائه. وشهد الفيديو لقطات طريفة من لحظات اختيار البدل المناسبة لأفراد الأسرة.

أعلن المعتصم مقداد أن موعد حفل الزفاف اقترب، وأنهم احتفظوا ببعض المفاجآت المتعلقة باختيارهم لبدل الأسرة حتى موعد الزفاف، مشيرا إلى أنه كلما أتيحت الفرصة سيشارك المتابعين تفاصيل من التجهيزات لحفل الزفاف.

كان الوليد مقداد أعلن خطبته في 7 فبراير 2020، كاتبا عبر حسابه على “إنستجرام”: “(قلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ) تتوجت أجمل لحظات العمر بفضل الله و نعمته في يوم الجمعة ٧/٢/٢٠٢٠ بحفل خطوبتي الجميلة على صاحبة الصون، ونور الدرب، و مهجة القلب، الغالية نور غسان مقداد. سائلًا المولى عز وجل ان يتمم علينا الخير و يبارك لنا في قابل أيامنا، ويديم الفرح و السرور”.

الوليد والمعتصم مقداد اشتهرا بأغانيهم في الطفولة على قناة “طيور الجنة”. ثم قدما محتوى مشترك عبر قناتهما على الـ”يوتيوب” والتي يتابعها 6.79 مليون متابع.