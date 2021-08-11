انت الان تتابع خبر اتفرج.. لحظة تصدي زوج "دنيا سمير غانم" لشخص حاول إرتكاب جريمة بحق "دلال عبدالعزيز".. لن تصدق ماحدث؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أنفعل الإعلامي المصري رامي رضوان زوج الفنانة دنيا سمير غانم على أحد الأشخاص الذي تواجد عقب دفن جثمان الفنانة دلال عبد العزيز، عندما كان يقوم بالتصوير أمام قبرها.

وأمسك رضوان بالهاتف وألقى به على الأرض، معبرا عن استيائه من تصرفات بعض المصورين خلال الجنازة، قائلاً:” مش ممكن يعني حرام عليكوا”.

كما انتقد العديد من المتابعين تصرفات بعض الصحافيين والمصورين خلال حضورهم جنازات الفنانين بسبب طريقة تصويرهم للحظات الحزن والوفاة وعند البكاء، وغيرها من المواقف المؤثرة، وعدم احترام حرمة الموتى.