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ببنطال جلد ملتصق جسدها.. نسرين طافش تطير عقول المتابعين بصورة صادمة .. (اتفرج)

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الرياض - روايدا بن عباس - عبّرت الفنانة السورية نسرين طافش عن تضامنها مع الجزائر بعد الحرائق التي تشهدها منذ أيام، والناتجة عن فعل فاعل والتي أدّت لمصرع 65 شخصاً منهم 28 عسكرياً.

 

 

نسرين طافش: “يا نار كوني بردًا و سلاما”.

 


ونشرت نسرين طافش عبر حسابها في انستغرام صوراً من آخر زيارة لها الى الجزائر، وعلّقت: “يا نار كوني بردًا و سلاما على غابات الجزائر الحبيبة . بردًا و سلاما على كل نار مشتعلة على كوكبنا الجميل و غاباته الرئة الطبيعية الأم التي نحيا بها “.

 

 

وظهرت نسرين طافش في الصور مستمعة بأجواء غابات الجزائر، وفي صورة ثانية ظهرت على شاطئ البحر .

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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