شكرا لقرائتكم خبر عن متع عينك – روبي هتوريك الرقص البلدي على أصوله والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة روبي مجموعة صور لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت من أخر حفلاتها الغنائية وسط حشد كبير للجمهور، وخطفت الأنظار بإطلالة أنيقة بفستان أبيض أنيق.

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا، وكانت أبرز تعليقاتهم من روعة وجمال طلتها، ومنها: ملكة المسرح – بنحبك – جمالك ياخد العقل.

حفل روبي

من جهة أخرى، أشعلت الفنانة روبي المسرح برقصاتها الرشيقة خلال حفلها في الساحل الشمالي، ونشرت روبي فيديو من الحفل عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، وتفاعل الجمهور مع روبي أثناء الحفل علي أنغام أغنيتها”حتة تانية”.

ولم يشهد الحفل حضور أي فتاة محجبة، بسبب الإعلان عن عدم دخول المحجبات الحفل، وهو الامر الذى نفته روبي فى بيان منذ أيام .

وقدمت روبي خلال الحفل مجموعة من أهم وأشهر أغنياتها منها «ليه بيداري كده، وقلبي بلاستيك، وحتة تانية، وانت عارف ليه، وآه يا رموش».

وأثارت شروط الحفل غضب جمهور روبي، خاصة بسبب عدم دخول المحجبات، وارتداء التربون فقط، لترد روبي على هذه النقطة عبر حسابها بـ«إنستجرام» قائلة: «مساء الخير فيه سوء فهم للموضوع، الشخص اللي كتب الرولز مش مقصود منها إن الدخول مسموح للتربونات فقط، المقصود منها إن دخول المحجبات مش ممنوع، هو كتب تربون على أنه معنى حجاب باللغة الإنجليزية، زي ما كتب هوت شورت بالظبط وتقدروا تتأكدوا بالتليفون إن الحجاب مش ممنوع».

وأضافت: «لا يمكن منع أي محجبة من الدخول، ولو حصل حاجة زي دي أنا مش ممكن أوافق أو أغني.. شكرا».

وتمكنت الفنانة روبى من دخول قائمة الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب ، وذلك من خلال أغنية “ أمك وأبوك ” .

تمكنت روبى من تحقيق ما يقرب من 300 الف مشاهدة من خلال أغنية أمك وابوك ، بعد طرحها بـ 22 ساعة فقط .

و طرحت الفنانة روبى أحدث أغانيها التي تحمل اسم ” أمك وأبوك” ، عبر قناتها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

“أمك وأبوك” واحدة من أغاني الميني ألبوم المعلن عنه سابقا والذي تعاقدت روبى على طرحه في صورة أغاني سنجل خلال الفترة المقبلة.

أغنية أمك وأبوك من غناء روبى ومن كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد حمزة، وتوزيع أمين نبيل محمد.

وكشفت منصة “شاهد vip” عن موعد عرض مسلسل “شقة ستة” للفنانة روبي ونرصد فى السطور التالية أبرز المعلومات عن مسلسل شقة ستة.