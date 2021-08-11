شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج – صافيناز تسكب المياة على صدرها بطريقة مثيرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الراقصة صافيناز فيديو وصورة محتفلة فيهما بخطوبتها أمام حمام السباحة، وشاركت جمهورها هذا الحدث عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصورو الفيديوهات “إنستجرام”.97570490

وبدت بمايوه أبيض، والذي يحتوي على شورت وتوب قصير، وارتدت عليه كاش مايوه مصنوع من قماش الدانيل بنفس اللون، مما أبرز رشاقتها وأنوثتها، وانتعلت سليبر ذا كعب عالٍ مصنوع من الجلد وباللون الأسود.

وتزينت بالإكسسوارات الرقيقة والمبهجة، والتي كانت عبارة عن أقراط ملونة كبيرة الحجم، والتى تضم اللون الأحمر والأصفر والأزرق، وعقد رقيق، وارتدت في اليد اليسرى إسورة مرصعة بالألماس.