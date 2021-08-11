انت الان تتابع خبر وأخيراً.. الفنانة السورية أصالة نصري تتزوج وتخطف قلب أجمل فنان شهير .. اتفرج من هو؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أفادت بعض التقارير الصحافية في الساعات الماضية عن زواج الفنانة السورية أصالة سرا في مصر بحضور الاهل والاصدقاء، وانتشرت صورا لها وهي ترتدي فستان الزفاف في حفل زواجها على طليقها أيمن الذهبي.



وظهرت أصالة خلال فترة شبابها بفستان أبيض طويل ووضعت الورود البيضاء على شعرها.



وأشار المتابعون الى ان أصالة تليق بها السعادة والفرحة لذلك عبروا عن سعادتهم بزواجها مجددا خصوصا انها عاشت فترة صعبة جدا بعد انفصالها عن المخرج طارق العريان الذي ارتبط بعارضة ازياء تصغره بأكثر من ٢٠ سنة.