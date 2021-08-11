انت الان تتابع خبر الفنانة أحلام تخطف الانظار بظهور صارخ وتقهر كل أميرت الخليج بفستانها الجريء .. اتفرج (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شاركت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، جمهورها مجموعة من الصور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ونشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام.

وظهرت أحلام، ترتدي فستانا أحمر منفوشا، وعلقت على البوست بكلمات أغنيتها الجديدة "دفتر وممحاة" من أحدث ألبوماتها "فدوة عيونك".

"دفتر وممحاة"، كلمات وألحان عبد الرحمن العثمان، توزيع أسامة الهندى، إيقاع إبراهيم بوموزه، مكس جاسم محمد.

ويتضمن الألبوم عدة أغان، من بينها: فدوة عيونك، عيونى بس، حزين، زوبعة، تشرق الشمس وتغيب، دمعة زرقا، سر معلن، الفرقا، خاطرى ضايق، ابن التراب.