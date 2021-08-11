انت الان تتابع خبر نبيلة عبيد تصدم الجميع وتكشف ما حصل لبنات سمير غانم؟ .. قطعت القلوب بهذا الأمر الصادم ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أكدت الفنانة نبيلة عبيد أن صلة الجيرة التي تربطها بأسرة الفنان الراحل سمير غانم وزوجته دلال عبد العزيز كانت بمثابة سند لها.

وقالت نبيلة، لـ«الوطن»: «دلال وسمير كانا ونعم الجيرة والأصدقاء، كنا معظم الأوقات مع بعض، دلال كانت إنسانة طيبة وخيرة جدا، وسمير نفس الأمور وكان تربطهما علاقة قوية جدا بجميع الجيران، لأنهما كانا بمثابة الأب والأم للجميع»



وأضافت نبيلة: «قبل مرض دلال وسمير كان دائما تأتي عندي إيمي وتقضي معي وقتا طويلا، وبعد إصابة والديهما بفيروس كورونا كان ترددهم على المنزل قليل جدا ولكن كنت أتواصل معهم هاتفيا، فشعرت أن ايمي ودنيا كانتا متحملتين فوق طاقتهما، كان حزنهما على سمير بداخلهما تذهبان لزيارة المقابر وبعدها تذهبان للجلوس بجوار دلال وكان مفروض إن يخففوا أي حزن عليها وتخلوا عن الملابس السوداء من أجل دلال».

واختتمت نبيلة: «أتمنى من الجميع الدعاء لـ إيمي ودنيا بالصبر لأن روحهما كانت في دلال وسمير».



واعلن الإعلامي رامي رضوان خبر وفاة الفنانة دلال عبد العزيز عبر السوشيال ميديا قائلًا: «أطيب وأحن قلب في الدنيا، حبيبتي النجمة دلال عبدالعزيز، ماحبتش تسيب حبيبها لوحده وراحت له الجنة، إنا لله وإنا إليه راجعون، أرجوكم قراءة الفاتحة والدعاء لهما».

كما أعلن رامي رضوان أن جنازة الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز ستقام غداً الأحد، عقب صلاة الظهر من مسجد المشير، قائلاً: «لا أراكم الله مكروهًا في عزيز، صلاة الجنازة غدًا بمشيئة الله عقب صلاة الظهر بمسجد المشير بالتجمع الخامس والعزاء في مدافن الأسرة بمدافن الوفاء والأمل بمدينة نصر.. نسألكم الفاتحة والدعاء».