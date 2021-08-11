انت الان تتابع خبر اللبنانية قمر تستعرض مفاتنها بفستان مكشوف وجراءة منقطعة النظير ..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت الفنانة اللبنانية قمر عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام صورا جديدة لها من أخر جلسة تصوير لها.

وظهرت قمر في الصور بغرفة ملابسها مرتدية فستان باللون اللحمي ، مكشوف الصدر والأفخاذ تستعرض حملها من خلالها.

وتفاعل جمهورها ومحبيهيا على صورها الأخيرة وأبدوا عاجابهم الشديد بصورها الجديدة.

وبدت قمر في الصور بأخر شهور حملها قبل الولادة ، حيث ظهر بطنها كبيرا جدا وعلامات زيادة وزنها بدأت بالظهور .

تفاجأ متابيعين الفنانة قمر مؤخرا بظهورها بشكل مفاجئ ببطن كبير واعلانها الحمل ، لاسيما انها لم تعلن ارتباطها أو زواجها من اي شخص واكتفت بالظهور ببطن كبير.

حيث تتواجد قمر الآن في المملكة المتحدة الأمريكية تستعد للولادة هناك برفقة صديقتها .

يذكر ان الفنانة اللبنانية قمر ، بدأت مسيرتها الفنية في سن صغيرة منذ بوغها ال17 عاما ، وتزوجت من الفنان اللبناني آدم لكن الزواج لم يستمر لوقت طويل.

وانجبت طفلها الوحيد "جيمي " من حفيد الرئيس المصري السابق جمال عبدالناصر لكنه لم يعترف بإبنها لهذه اللحظة.

اصدرت الكثير من الاغاني الاستعراضية وشاركت بتمثيل فيلمين لها خلال مسيرتها الفنية.