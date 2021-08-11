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اللبنانية قمر تستعرض مفاتنها بفستان مكشوف وجراءة منقطعة النظير ..اتفرج

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الرياض - روايدا بن عباس - نشرت الفنانة اللبنانية قمر عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام صورا جديدة لها من أخر جلسة تصوير لها.

 

 

وظهرت قمر في الصور بغرفة ملابسها مرتدية فستان باللون اللحمي ، مكشوف الصدر والأفخاذ تستعرض حملها من خلالها.

 

وتفاعل جمهورها ومحبيهيا على صورها الأخيرة وأبدوا عاجابهم الشديد بصورها الجديدة.

 

وبدت قمر في الصور بأخر شهور حملها قبل الولادة ، حيث ظهر بطنها كبيرا جدا وعلامات زيادة وزنها بدأت بالظهور .

 

تفاجأ متابيعين الفنانة قمر مؤخرا بظهورها بشكل مفاجئ ببطن كبير واعلانها الحمل ، لاسيما انها لم تعلن ارتباطها أو زواجها من اي شخص واكتفت بالظهور ببطن كبير.

 

حيث تتواجد قمر الآن في المملكة المتحدة الأمريكية تستعد للولادة هناك برفقة صديقتها .

 

يذكر ان الفنانة اللبنانية قمر ،  بدأت مسيرتها الفنية في سن صغيرة منذ بوغها ال17 عاما ، وتزوجت من الفنان اللبناني آدم لكن الزواج لم يستمر لوقت طويل.

 

وانجبت طفلها الوحيد "جيمي " من حفيد الرئيس المصري السابق جمال عبدالناصر لكنه لم يعترف بإبنها لهذه اللحظة.

 

اصدرت الكثير من الاغاني الاستعراضية وشاركت بتمثيل فيلمين لها خلال مسيرتها الفنية.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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