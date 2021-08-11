انت الان تتابع خبر "بفستان أحمر مكشوف وضيق".. اتفرج: السعودية "بدور البراهيم" تُفاجئ جمهورها بظهور جريء لأول مرة (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - فاجأت مشهورة “سناب شات”، بدور البراهيم، متابعيها وجمهورها بظهور جريء وهي ترتدي فستان أحمر ضيق ومكشوف من الذراعين والصدر.

وأظهر الفيديو الذي نشرته “البراهيم” على حسابها في “سناب شات” وهي تتحدث عن التغيير في ملابسها، لافتة إلى أنها لن تستطيع تصوير الفستان حتى “لا أصير تريند في السعودية”.

ولكن في نهاية المقطع، استعرضت بدور البراهيم، الفستان الذي كانت ترتديه لحضور إحدى المناسبات العامة على ما يبدو، وهو ما أثار الجدل بين متابعيها.