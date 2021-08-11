انت الان تتابع خبر نانسي عجرم تفجر الأنترنت بظهور صادم رفقة شخصية شهيرة .. وزوجها يجن جنونه (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تستعد الفنانة اللبنانية نانسي عجرم للمشاركة إلى جانب أشهر نجوم العالم في حفل خيري ضخم سيقام في الهند قريباً.



وفي التفاصيل، فإن نانسي عجرم ستكون إلى جانب أشهر نجوم العالم في حفل سيقام في الهند هو الأول من نوعه بمناسبة يوم الإستقلال العالمي للبلاد والذي يوافق يوم 15 من الشهر الجاري.

ويتميز الحفل بحضور أكثر من ١٠٠ شخصية عالمية بهدف جمع التبرعات للشعب الهندي المنكوب على آثر ڤيروس كورونا الذي سبب خسائر كبير لها.

ومن ضمن فقرات الغناء خمس فنانيين عالمين تم اختيارهم ما بين البلاد الغربية وهم Ed Sheeran, Mick Jagger, Annie Lennox, وعلى الأغلب شاكيرا، أما عربيًا فوقع الاختيار على الفنانة اللبنانية نانسي عجرم.