انت الان تتابع خبر الكشف عن مفاجأة صادمة بشأن حبيب ’’نجوى كرم’’ والذي ستتزوجه قريباً .. والأخيرة تدخل في حالة حرجة ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تمّ الكشف أخيرًا عن زوج الفنانة اللبنانية نجوى كرم المستقبلي، والذي ستتأهّل منه في شهر سبتمبر المقبل.

بعد الحديث عن قصة الحب الجميلة التي تعيشها النجمة اللبنانية نجوى كرم مع شاب خليجي، فاجأ الإعلامي اللبناني إيلي باسيل متابعيه في بث مباشر ظهر فيه وهو يطلق الزغاريد ويكشف عن هوية زوج نجوى المستقبلي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قصيراً لباسيل وهو يزغرد لـ”شمس الأغنية اللبنانية ،زاعماً أن حبيبها هو رجل الأعمال الإماراتي عمر الدهماني، ويصغرها بـ 15 عاماً، وأن موعد زفافهما سيكون خلال شهر أيلول لمقبل.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع التسريبات التي أطلقها باسيل، وعبّر الكثير منهم عن سعادته بهذا القرار، متمنّين لنجوى كرم السعادة الدائمة في حياتها الزوجية الجديدة.

يذكر ان الفنانة نجوى كرم و بعد طول انتظار أطلقت أغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان “مغرومة 2” وفاجأت من خلالها الجمهور بأسلوبها الجديد.

أغنية “مغرومة 2” أطلقتها على طريقة الفيديو كليب هي ذات طابع رومانسي وظهرت فيه شمس الأغنية اللبنانية بطريقة مميزة نالت إعجاب المتابعين.