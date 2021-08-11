انت الان تتابع خبر هكذا احتفل الفنان وائل كفوري برفقة حبيبته بصدر مكشوف ..أناقة تفوق الخيال وجمال يكسّر القلوب.. صورة صادمة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - احتفل الفنان اللبناني ​وائل كفوري​ بعيد ميلاد حبيبته ​شانا عبود​ بطريقة رومانسية، وخصص لها قالب حلوى من ٤ طوابق ووضع صورتها عليه وكتب : "Happy birthday my best love" أي عيد ميلاد سعيد لأفصل حب لي.

خطوة وائل كفوري هذه تؤكد على ان علاقة الثنائي تتجه إلى أن تكون رسمية في أقرب وقت، مع الإشارة إلى أن الزواج لم يحصل بعد مثلما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي منذ فترة، فالفنان اللبناني منشغل حاليا باحياء الحفلات، كان آخرها في ​جدة​ قبل بضعة أيام، الى جانب الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​.





حقيقة زواج وائل في ​قبرص​



تردد مؤخراً الكثير من الأخبار التي تفيد أن وائل كفوريسافر الى قبرص برفقة حبيبته الجديدة شانا عبود وتزوجها مدنياً، ونفت معلومات موقع الفن الأخبار المتداولة معلومات حول الزواج وأشارت إلى أن كفوري كما هو واضح، لا يفكر بتكرار تجربة الزواج، وهناك توافق مع حبيبته شانا عبود حول هذه المسألة، خصوصاً أنها مطلقة أيضاً.

وسبق أن أكد وائل أنه مع المساكنة، وأن الزواج مؤسسة فاشلة، وفجأة تغيرت الامور في حياته الخاصة، وظهرت شانا كمشروع عروس مستقبلية.

وائل كفوري يعايد ​تركي آل شيخ​



عايد وائل كفوريرئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية المستشار تركي آل شيخ بمناسبة عيد ميلاده الذي صادف قبل أيام، وكتب عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي قائلاً: "يا ابو ناصر مش قادِر وَلا فِيّي جِبلَك هديّة تكون عِيديّي لْ بِيكون أغلى من كنوز الأرض من وين بِيجيبو إلو هديّة"، ورد عليه تركي آل شيخ بتعليق كتب فيه: "الهدية شوفتك وابداعك".