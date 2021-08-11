انت الان تتابع خبر شمس الكويتية تكشف لأول مرة عن وشم جديد في منطقة مُخلة من جسدها .. اتفرج (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - بعدما اتهمها أحد المتابعين بتعمد الإغراء في إطلالاتها، ردّت النجمة شمس الكويتية بحدة، وبطريقة صادمة، من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها في سناب شات.

وقالت شمس الكويتية بالفيديو،: “كيفي، أنا ألبس لنفسي أنا أحب ألبس مو مستور وأحب ألبس من غير هدوم، أحب لما أشوف رقبتي طالعة"، ووجهت كلامها للمتابع ساخرة:انها لا تراه او تهتم لوجوده حتى تغريه، خاصة انه يمكن ان يكون بوزن زائد وله كرش، فلماذا ستغريه؟، وتابعت شمس الكويتية قولها: “ممكن أغري حد حلو أغري حد يسوى العالم تركض وراه عنده بواخر واقفة على البحر وأسطول طيارات واسم مولع الدنيا، والكل يدوّر عليه، أغريك إنت شو أدوّر فيك!!".

وطالبت شمس جمهورها ان يضع كل واحد فيهم مرآة أمامه ويسأل نفسه اذا كان يستحق ان تغريه النساء او تتقاطع عليه، وتساءلت عن الأسباب التي تجعل الناس يحبون من يكذب عليهم، فالكثير من النساء تخرج بنصف حجاب وتدعي الأخلاق، لكنها في الحقيقة لا تمتلكها، لكن شمس حسب رأيها انها صادقة مع نفسها ومع الآخرين وتخرج على طبيعتها دون كذب، وقالت: "أنا ما أبيع شرف فألبس ما أحب لباسه وأحب استمتع بجمال جسمي، وخصري حلو، وحاطة باروكة لشعري”.

يذكر ان الفنانة شمس الكويتية تثير الجدل باستمرار بسبب اطلالاتها الجريئة وتصريحاتها النارية، فترتدي فساتين قصيرة وبصدر مكشوف، ومن أبرز إطلالاتها التي أثارت جدل كبير، الكشف عن ظهرها، وإستعراض تاتو لجناحي فراشة مرسوم على كامل ظهرها.