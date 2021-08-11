انت الان تتابع خبر ياسمين صبري تصدم الجمهور بصورها عارية الصدر على يخت أبو هشيمة.. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت الفنانة المصرية الشهيرة ياسمين صبري، صورًا لها على متن يخت زوجها الخاص من وسط البحر ولفت أنظار متابعيها.

ظهرت ياسمين صبري في الصورة التي نشرتها على حسابها في إنستغرام، ترتدي فستان أسود عاري الصدر والأكتاف .

ونالت إطلالة ياسمين صبري تفاعلًا كبيرًا من قبل متابعيها .

هي ممثلة مصرية مواليد 21 يناير 1988، الإسكندرية، بدأت مسيرتها الفنية عام 2014 من خلال مسلسل (جبل الحلال) ثم توالت أعمالها الفنية.

كما واختيرت ياسمين صبري ضمن أجمل 100 وجه في العالم لعام 2017، وتعد هي الفنانة المصرية الوحيدة في هذه القائمة. تزوجت قبل دخولها عالم التمثيل عام 2012. صرحت عن زواجها منه لأول مرة عام 2015. ثم في 2017 صرحت في برنامج تلفزيوني أن زوجها اسمه محمد وانفصلا عام 2017 بعد خمس سنوات من الزواج.

في أبريل 2020 تزوجت من رجل الاعمال المصري أحمد أبو هشيمة في حضور أُسري فقط. وسيطرت حالة من الهدوء والعائلة علي كتب الكتاب، وغاب نجوم الفن والمجتمع، بسبب ظروف الإجراءات الصحية المتبعة لفيروس كورونا.