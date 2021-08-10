انت الان تتابع خبر ابنة نوال الزغبي تصدم والدتها بعد ظهورها رفقة حبيبها وهو يضع يده على منطقتها .. اتفرج (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شاركت تيا ديب إبنة الفنانة اللبنانية نوال الزغبي المتابعين صورة رومانسية تجمعها بحبيبها أنطوني مطر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت إبنة نوال الزغبي عبر خاصية القصص المصورة " الستوري "على صفحتها الخاصة على تطبيق الانستغرام صورة تجمعها بحبيبها، ظهرا فيها وهم يقفان داخل المصعد الكهربائي ويلتقطان صورة أمام المرآة.

وبدت تيا في الصورة التي ظهرت فيها برفقة حبيبها أمام مرآة المصعد بقمة عفويتها ، كما تبين من الصور ان حبيبها يحتضنها بوضعية مثيرة وهو يضع يده على خصرها تعبيرا منه عن حبه لها.

من جهة أخرى ، اطلقت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي مؤخرا أغنية جديدة لها عبر قناتها الخاصة على اليوتيوب بعنوان " ارقص "

كما اعلنت مؤخرا انسحابها من عضوية نقابة الفنانيين لأسبابها الخاصة وبسبب اجبار النقابة على عدم نشر اي معلومات سياسية ، كما نشرته عبر حسابها على تويتر بمنع النقابة لها التطرق لأي موضوع سياسي يثير النعرات حسب ما قاله البعض.