انت الان تتابع خبر فنانة شهيرة تصعق الوسط الفني وتظهر بلا ملابس تماماً .. والجمهور يدخل في حالة صدمة ! .. من تكون ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت فنانة شهيرة صورة سيلفى على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي دون ملابس.

وظهرت عارضة الأزياء كارا ديفيلين، في صورة السيلفي في الحمام عارية تماماً من دون اي قطعة ملابس وقامت بتغطية المنطقة الحساسة برمز قلب زهري.

ويذكر أن كارا جريئة جداً بتصرفاتها وتصريحاتها وطريقة عيشها لحياتها فهي لم تنكر يوماً ان ثنائية الجنس وعاشت قصص حب مع العديد من النساء على مر السنوات الماضية.

كارا ديليڤين



هي عارضة أزياء بريطانية وممثلة، ومغنية، وناشطة اجتماعية. ولدت في 12 أغسطس 1992 في عام 2015 ظهرت في فيديو كليب لأغنية “دم فاسد” مع الفنانة تايلور سويفت. وقعت مع “عاصفة العارضات للإدارة” بعد ترك المدرسة في عام 2009. وحازت على لقب” ايقونة العام” في حفل توزيع جوائز الموضة البريطانية في عام 2012 و 2014 وظهرت في عروض للمنازل بما في ذلك بربري، التوت، دولتشي آند غابانا، وجايسون وو. وقالت إنها بدأت مشوارها الفني مع دور ثانوي في فيلم التكيف 2012 ل آنا كارنينا.