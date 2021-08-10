انت الان تتابع خبر سيرين عبدالنور بظهور جريء بملابس قصيرة وصدر بارز ! (صورة فاضحة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام صورا جديدة لها من أخر جلسة تصوير قامت بها بلوك شخصية شمس في مسلسلها الجديد.

وظهرت سيرين عبدالنور في الصور بإطلالة مثيرة وجذابة جدا للمشاهد ، مرتدية فستان باللون الأسود الشفاف وكتبت تعليقا قائلة " شو رأيكن لهلق بمخطط شمسمطر ، ولوين بدها توصل اذا هدفها اكبر من المال "

وبدت في الصورة بقمة أنوثتها ونعومتها لا سيما لون شعرها الأسود الذي أعطى الصورة طابع القوة والاناقة في آن واحد.

من جهة أخرى ، يعرض حاليا على منصة اتفرج مسلسل الفنانة سيرين عبدالنور الجديد الذي يجمعها مع الفنان اللبناني عادل كرم وعدة نجوم آخرين بعنوان " دور العمر "

يتضمن مسلسلها الجديد قصة غريبة من نوعها تجسد طابع الغرور والسلطة لدى شخصية الفنانة سيرين ، كما تلعب دور فتاة تدعى " شمس " والتي عانت سابقا من انواع الفصام إثر دخولها مصحة نفسية وتسعى للانتقام بطريقتها الخاصة.

دور الفنانة سيرين عبدالنور غي مسلسلها الجديد يعكس شخصية أخرى تماما عن شخصيتها الحقيقية التي تعود عليها المشاهد سابقا كمسلسلها الأخيرة الذي عرض على منصة اتفرج قبل عام ونصف بعنوان " دانتيل"