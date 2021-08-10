انت الان تتابع خبر وصية مؤثرة من الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز لابنتيها دنيا وإيمى.. تعرف عليها (فيديو حزين) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - بث تلفزيون اليوم السابع، تغطية من تقديم حور محمد حول وصية النجمة الراحل دلال عبدالعزيز لابنتيها دنيا وإيمى سمير غانم.

وفى لقاء تلفزيونى سابق كشفت النجمة الراحلة دلال عبدالعزيز عن وصيتها الدائمة لابنتيها دنيا وإيمي سمير غانم، وهي وجوب حرصهما على تقديم واجب العزاء دائما في المقربين إليهما، قائلة :"اتعلموا مني إنهم لازم يروحوا العزا، وبيعملوا كده على طول، ومبيتأخروش، طول ما هما فاضيين يعملوا واجب العزاء، لازم يعزوا هي دي الأصول اللي اتربينا عليها".

توفيت النجمة دلال عبد العزيز بعد صراع مع المرض ورقودها فى المستشفى قرابة الـ 4 أشهر إثر إصابتها بفيروس كورونا، وهى تحت أجهزة الأكسجين بين تحسن بطيء لصحتها وتدهور الحالة مرة واحدة، وزادت صعوبة حصول دلال على الأكسجين، بعد تعافيها من فيروس كورونا.

وذهبت دلال عبدالعزيز لحبيب عمرها وزوجها سمير غانم، خاصة أن دنيا وايمى سمير غانم لم يخبراها بخبر وفاة سمير غانم، منعا لتدهور صحتها وحالتها، وخروج شائعات كثيرة عن حالتها الصحية حتى وصلت للوفاة ونشر خبر وفاتها من أسبوعين ولكن نفت أسرتها هذا الخبر، وهى طريحة الفراش، ما خلع قلوب محبيها وأوجعتهم، ما بين القلق عليها بسبب حالتها الصحية، وما بين التعاطف معها بعد رحيل الأسطورة سمير غانم، حتى توفيت السبت الموافق 7 أغسطس لتقابل حبيبها التى لا تعلم أنه سبقها ورحل عنها منذ شهرين.