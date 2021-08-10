انت الان تتابع خبر بعد مضي 44 عامًا على عرضه .. تعرف على سر المشهد المحذوف من فيلم السندريلا سعاد حسني ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - قبل عقود من الزمن أثار حذف مشهد من فيلم «أميرة حبي أنا»، للفنانة الراحلة سعاد حسني، غضب عدد من محبيها خاصة أن الفيلم يعرض منذ 44 عامًا.

المشهد ضمن تصوير أغنية «الدنيا ربيع»، وبالتحديد اللقطة التي قام أحد الأشخاص بحملها على كتفه بالاستعراضات، وقيل أن الهيئة الوطنية للإعلام هي من قامت بحذفها من الأغنية.

الإعلامي تامر أمين، علق على حذف المشهد خلال حلقة برنامج «الحياة اليوم»، والمذاع عبر فضائية «الحياة» قائلًا: «إن أغنية "الدنيا ربيع"، من فيلم "أميرة حبي أنا"، تعد أهم رمز غنائي تراثي يرتبط بالاحتفال بشم النسيم، والجميع بلا استثناء كان ينتظر لقطة معينة، ويحسد الشخص الذي يقوم بحمل سعاد حسني في الأغنية».



وأضاف: «أنه فوجئ في يوم شم النسيم بحذف هذه اللقطة من الأغنية، وأثار الحذف جدلا شديدا على مواقع التواصل الاجتماعي، وبدأ الشباب يجتهد ويربط بين حذف اللقطة ونوع من الرقابة الدينية على الأعمال الفنية، دون أن يخرج أحد ويعلن مسؤوليته عن الحذف».



يذكر أن فيلم «أميرة حبي أنا» من إنتاج عام 1975، بطولة سعاد حسني، وحسين فهمي، وعماد حمدي، وسهير البابلي، وسمير غانم.