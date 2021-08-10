انت الان تتابع خبر فضيحة مدوية.. السعودية هند القحطاني تعرض منطقتها الحساسة في علاقة حميمة (فيديو صادم) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - ظهرت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي، هند القحطاني، تستعرض جسدها ومنحنياتها بشكل مثير للغاية، في أحدث جلسة تصوير لها.

وقالت الناشطة السعودية، في تعليق على مقطع الفيديو الذي نشرته عبر تطبيق سناب شات، أن جسمها أصبح منحوت نحتاً، وهي تدور حول نفسها لتعرض مؤخرتها وتفاصيلها.

وفي مقطع فيديو آخر حديث لها، أطلت هند القحطاني، تتشوق لممارسة العلاقة الحميمة والنزيف. مردفةً: ”متى أتزوج وأنزف؟”. ثم قامت بعدها بترديد أغنية “تمخطري يا حلوة يا زينة”.

وأنهالت تعليقات الكثير من المغردين في السعودية، على مقطع فيديو القحطاني الجديد، فمنهم من هاجمها بشدة ومنهم من وجه لها انتقادات، فيما طرف ثالث وجه لها نصائح بالتوقف عن عرض مفاتنها وإطلاق التصريحات المثيرة والمنافية لعادات وتقاليد المجتمع السعودي.



يأتي هذا بعدما شاركت مشهورة السوشال ميديا هند القحطاني، جمهورها ومتابعيها، بفيديو جديد لها عبر حسابها في سناب شات مدته ثوانٍ معدودة جعلها تتصدر الترند عبر موقع تويتر.

واستعرضت هند في الفيديو مؤخرتها وجسدها، والتغيير الذي حصل فيه من بعد ممارسة الرياضة، وظهرت في المقطع الذي تم تداوله عقب نشرها له، بمنحنيات بارزة، وصفها الجمهور بـ المثيرة، وشاركوا عدة تغريدات حول الموضوع.

ومن جهة اخرى، ترددت أخبار حول اعتقال الناشطة السعودية مؤخراً، عن طريق الناقد ياسر الفيصل، ليأتي الرد وقتها من هند بطريقة قاسية أجبرته على حذف المنشور.

وجاء في الرد: "قولوا للمخصي المصاب باللعنة اذا كان عنده رجولة أو مصداقية يطلع التقرير الوهمي اللي يدعي انه موجود في الموقع الحكومي الأمريكي دام انه أي أحد يقدر يطلع عليه على حسب تعبيره".

وأضافت القحطاني: "بس ما رح يقدر تدرون ليه؟ لأنه كالعادة كذاب ما عنده ذرة مصداقية". متابعة: "ما أدري كيف الناس يصدقونه وهو مر حتى هويته ما يكشفها ويزرف صُور من النت"!.