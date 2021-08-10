انت الان تتابع خبر الفنانة اللبنانية نادين الراسي تظهر بالبيكيني الشفاف وجمهورها في ذهول .. اتفرج الصورة ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - خلال الساعات الماضية نشرت الممثلة اللبنانية نادين الراسي صورة جديدة لها مع خطيبها مجد دعبول، وظهرت مرتدية البيكيني أثناء تواجدها على إحدى المسابح في لبنان.



و عرفت الفنانة نادين أنها عاشقة لفصل الصيف، وتعشق ممارسة رياضة السباحة وتقضي أغلبية وقتها على البحر مع مجد وابنها مارك وعدد من أصدقائها المقربين جدًا.

ونادين لا تأبه لكل الإنتقادات، تعيش حياتها كما تريد ولا تتخطى الخطوط الحمر، تعرف جيدًا حدودها وكيف تتصرف، وتنشر صورها بالبيكيني كما تفعل أغلبية النساء، طالما أنها في مكانٍ يسمح لها بهذا الزي.

تقدم نادين عملًا كوميديًا في رمضان يجمعها مع الفنان اللبناني زياد_برجي والممثلة السورية هبة_نور ويتحدث عن تعدد الزوجات وكيف تتصرف الزوجة الأولى بالإتفاق مع الثانية حول أي امرأة جديدة تدخل حياة زياد.

لكن العمل يحقق نسبة مشاهدة عادية لأنه لا يعرض على قنوات لبنانية التي استغنت عنه لأجل الأعمال العربية المشتركة، رغم أنه كوميدي لايت ولو عرض على الشاشات اللبنانية لكان حقق نسبة مشاهدة عالية جدًا، بما أن الجمهور اللبناني ملّ من الأحداث المؤلمة والمشاكل ويبحث عن أعمال يرفه فيها عن نفسه.