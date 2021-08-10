انت الان تتابع خبر عروسة صدمت الجميع وتكشف عن فعل غريب وغير متوقع فعلته مع العريس قبل الزفاف !! (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - كشفت عروس عن قيامها وعريسها بالزواج سرا، قبل موعد زفافهما الفعلي، بسبب رغبتهما في الاستمتاع بيوم زفافهما بعيد عن إزعاج أقاربهما، وحكت العروس عن ذلك في مشاركة جديدة نشرتها على موقع Reddit الشهير، كتبت فيها تقول: "أنا في الرابعة والعشرين من عمري، وخطيبي في الخامسة والعشرين، كانت من المفترض أن نتزوج بعد ما يزيد قليلا عن الأسبوع من الآن، ملخص ما حدث أن أقاربنا قاموا بإزعاجنا حقا طوال الفترة الماضية أثناء تخطيطنا لحفل زفافنا، بمحاولة إخبارنا بما يجب أو لا يجب علينا القيام به في حفل الزفاف".

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عروسان تزوجا سرا هربا من ضغوط العائلة

العروس كتبت أيضا أن تقول إنها وعريسها قررا محاولة تحمل إزعاج أقاربهما، إلا أن الأمور ازدادت سوء مع اقتراب موعد الزفاف، وصلت إلى ذروتها عندما أخبرها عدد من أقاربها وأقارب عريسها، برغبتهم باصطحاب أشخاص آخرين من معارفهم إلى حفل الزفاف، وعندما وضحت لهم العروس عدم إمكانية ذلك لعدم توفر أماكن شاغرة وطعام زفاف إضافي من أجل عدد إضافي من ضيوف حفل الزفاف، غضب هؤلاء الأقارب، وحاول بعضهم محاولة إقناع العروسين والضغط عليهما لتغيير رأيهما بخصوص ذلك الشأن، العروس تحدثت بعدها عن أنها وعريسها قررا الزواج سرا في احتفال سري خاص بهما للابتعاد عن الدراما والضغوط العائلية، وقررا بعدها المضي قدما في خططهما لإقامة حفل زفاف يحضره أفراد عائلتيهما، بالرغم من زواجهما، وتقول العروس إنها وعريسها يخشيان تسرب أنباء زفافهما السري قبل حفل زفافهما القادم، وتسبب ذلك في الإساءة إلى أفراد عائلتيهما ولكنهما يشعران أيضا أنها وعريسها يستحقان الاستمتاع بيوم زفافهما بعيد عن الأقارب، خاصة وأنهما لم يقوما بإلغاء احتفالات زفافهما التي ستقام في المستقبل القريب.

قرار صائب

معظم المعلقين على المشاركة قالوا إن العروسين اتخذوا القرار الصحيح، بإقامة احتفال زفاف سري بعيدا عن أقاربهما المزعجين، وكتب أحدهم معلقا على ذلك: "لقد قمتما بالخيار الصحيح، هذا يوم زفافكما ويجب أن يتعلق بكما في المقام الأول وليس الآخرين"، وكتب آخر يقول: "هناك صديق لنا تزوج في حفل زفاف صغير سري قبل شهر من حفل زفافه الفعلي، وقال إن ذلك خفف الكثير من توتر حفل الزفاف وجعل حفل زفافهما أكثر سعادة وبهجة وأعتقد أنه كان الحق، لقد قمتما بالتصرف الصحيح، أقاربكما هم المخطئين، وتهانينا على زواجكما".59802186