انت الان تتابع خبر نانسي عجرم تفجر مفاجأة مدوية.. وزوجها يدخل في حالة صدمة !! (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - الفنانة نانسي عجرم، قامت بنشر فيديو عبر السوشيال ميديا، حيث كان الفيديو فيه تصريح انها اصبحت سفيرة "بستان الأطفال" الذي تضمن أهم البرامج التعليمة والترفهيه للطفل العربي.

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وكان تبدو في الفيديو منتفخة الوجهه وهذا سبب تغير الملامح طفيف، وهذا جعل كل من رائها يرجح انها حاملا بمولدها الرابع.



وفي تصريح قالت أكدت الفنانه نانسي عجرم انها لن تحمل من جديد، وقالت ان زوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم، لقد اتخذ قرار انه مكتفي ببناتهما الثلاث.

وهذه الشائعات تطار الفنانه نانسي عجرم من فترة ولازالت الي الان.68947355