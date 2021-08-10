انت الان تتابع خبر أبو هشيمة الملياردير وعاشق الجميلات.. لن تصدق حجم ثروته الضخمة التي بناها من الصفر ؟ وكم عدد زيجاته من الفنانات ؟ (أرقام صادمة) ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - مازالت الأنظار تتسلط على أحمد أبو هشيمة وزوجته الفنانة ياسمين صبري، ليكون آخر ما يتم تداوله هو ثروته الضخمة التي بناها من الصفر.

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ويعد أبو هشيمة، الذي رأى النور عام 1975، نموذجا لرجل الصناعة والأعمال الناجح بمصر، كما أنه من أبرز الداعمين للأعمال الاجتماعية.

بدأ مشواره محاسبا في أحد البنوك، وفي عام 2010 أسس مجموعة حديد للمصريين، وبعدها بأربع سنوات أنشأ مجموعة إعلام المصريين.



وفي عام 2017، أسس مجموعة إسمنت، قبل أن يقرر عام 2020 دخول عالم السياسة، حيث انتخب نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري.

البداية تخرج أبو هشيمة من كلية تجارة - جامعة قناة السويس عام 1996 وكان يعمل خلال سنوات الدراسة الجامعية الأربع في بنك المصرف العربي الدولي تحت التمرين.

بعد حصوله على الشهادة الجامعية بدأ في تجارة الحديد وقام بإنشاء شركة لتجارة مواد البناء، وتعتبر شركة حديد المصريين لتجارة مواد البناء وهي تعمل في السوق المصري لمدة تزيد عن 15 عاماً.

عمل أبو هشيمة لتكوين ثروته من الصفر فقد كان والده كما ذكرنا ضابط شرطة متقاعد، وأصبح بفضل مجهوده الشخصي إلى أن يحتل مكانة كبيرة بين أصحاب الثروات الذين تمكنوا من تحقيق ثروات كبيرة بمجهودات فردية.

وباستثمارات تتجاوز مليار دولار، أسس أحمد أبو هشيمة مجموعة حديد المصريين عام 2010، حيث أنشأ 4 مصانع بأحدث التقنيات الصديقة للبيئة فى صناعة الصلب والتى تنتج 2.3 مليون طن سنويًا من حديد التسليح. وبالإضافة إلى استثماراته فى مجال الإعلام، خاض عام 2017، مجال مواد البناء باستثمارات تزيد عن 6 مليارات جنيه، من خلال مجمع يضم 6 مصانع من بينها مصنع أسمنت المصريين فى سوهاج الذى يتمتع بطاقة إنتاجية تبلغ مليونى طن سنويًا مما يشكل إضافة اقتصادية كبرى فى صعيد مصر.

أوضحت المجلة الأمريكية فوربس أن رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة يتمكن من تحقيق أرباح سنوية تقدر بـ 15 مليون دولار عندما كان يبلغ من العمر 42 عاماً فقط.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام التي تم التوصل إليها عندما كان يبلغ من العمر 42 عاما، أي منذ ثلاث سنوات من الآن.

زيجاته

زواجه الاول كشف أحمد أبو هشيمة أن أحد أقاربه نصحه بالزواج المبكر، حتى يركز في عمله كرجل أعمال، لذلك تزوّج لأول مرة وهو في عمر الـ 22 عاماً من زميلة له في الكلية، ولديه منها ولدان، وهما عمر، الذي يبلغ من العمر 20 سنة، ويوسف الذي يبلغ من العمر 17 سنة.

لم يكشف للإعلام سبب طلاقه من زوجته الأولى، ولم يكشف هويتها أو أي تفاصيل عن حياتهما سوياً.

زواجه من هيفا وهبي في عام 2009 تزوّج أحمد أبو هشيمة من الفنانة اللبنانية هيفا وهبي، بعد قصة حب دامت لثلاث سنوات.

تعرف الثنائي خلال حفل زفاف، وكان وقتها لا يعرفها لأنه غير متابع للوسط الفني، وعندما تعرف عليها قال لها: "انا خطيبك".

نفت هيفا وهبي في كل المقابلات، وجود أية علاقة غير شرعية بينها وبين أحمد أبو هشيمة قبل الزواج، مؤكدة أنه لا يمكنها أن تعيش هكذا.

زواج هذا الثنائي أثار غضب الفتيات المصريات، بحسب ما تناقلته وسائل الإعلام في تلك الفترة، بسبب زواج رجل الأعمال المصري من لبنانية، فخرجت هيفا وقتها عن صمتها، وقالت إن كل شيء في الحياة نصيب، وإن هناك العديد من الشباب اللبنانيين، الذين تزوجوا أيضاً من مصريات.

هيفا كانت أكثر من جريئة، وكشفت عن شبكتها، وقالت إنها كانت عبارة عن خاتم وإسوارة وحلق إشترتها في يوم واحد خلال نصف ساعة مع أحمد، ونفت حصولها على 10 ملايين جينيه كمهر، مؤكدة أن مهرمها كان القرآن الكريم.

شهر العسل كان في جزيرة كابري الايطالية لمدة 10 ايام فقط وذلك لارتباط كل منهما باعمال في البلد.

صرّح أحمد أبو هشيمة بأن هيفا وهبي كانت افضل مثال كزوجة أب، وعاملت ولديه من زواجه الأول أفضل معاملة، الأمر ليس غريباً على هيفا، فكانت تهتم بهما خلال تواجدها معهما، في وقت كان أحمد مشغولاً لأنه يعمل طوال أيام الأسبوع.

هذا الزواج استمر حوالى 3 سنوات، فلقد انفصل الثنائي بطريقة محترمة جدا من دون خلافات الى العلن. تشير بعض المصادر الى ان أحمد كان غيوراً كثيرا على هيفا وطريقة تفكيره شرقية كثيراً، ما احدث خلافات بينهما بسبب ما كان البعض من حوله يتناقله عن هيفا ولبسها وفنها.

في مقابلة عام 2018 عبرت هيفا وهبي عن ندمها على زواجها من احمد، وقالت انها تتمنى لو ادارت ظهرها يوم سلم عليها وذلك بعد ان انتشرت اخبار عن انه حاول محاربتها في مصر.

زواجه من ياسمين صبري في نيسان/أبريل عام 2020، وخلال فترة الحجر المنزلي بسبب إنتشار فيروس ​كورونا​، إنتشر خبر زواج الممثلة المصرية ياسمين صبري من أحمد أبو هشيمة في حفل زفاف صغير بسبب الوضع.

ومنذ ذلك الحين، والثنائي أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري يحرصان على مشاركة متابعيهما بأجواء من حياتهما حتى أصبحا مادة دسمة للإعلام.78626101