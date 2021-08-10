عروس سعودية تحدت عريسها وقامت بفعل الفاضح في ليلة الدخلة فلم يتمالك نفسة وهكذا كانت النهاية ؟

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/08/10 الساعة 12:30 مساءً (سالي محمد)

تسبّب تطبيق التواصل الاجتماعي «سناب شات» في طلاق عروس سعودية من عريسها بعد ساعتين من الزفاف.

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وفي التفاصيل اشترط العريس على عروسته بعد عقد قرانهما ألّا تستخدم مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي.

وكانت العروس قد أرسلت صوراً من حفل زفاها لصديقاتها عبر «سناب شات»، ليعلم زوجها بالأمر ويطلقها بعد ساعتين من انتهاء حفل الزواج.47233088