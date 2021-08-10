انت الان تتابع خبر مبلغ ضخم.. تعرف على ثروة الفنان سمير غانم لبناته دنيا وإيمي والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - كشفت مصادر، عن ثروة الفنان سمير غانم والتي تركها لبناته دنيا وإيمي حيث بلغت مليار ونصف أي حوالي 100 مليون دولار أمريكي.

82956976

أضافت المصادر، خلال التصريحات الصحفية، أن سمير غانم من الأثرياء في مصر بعد عادل إمام ومحمد رمضان ورامز جلال.





ورحل سمير غانم عن عالمنا في 20 مايو الماضي عن عمر ناهز 84 عامًا متأثرًا بمضاعفات فيروس كورونا.

سمير يوسف غانم، هو ممثل كوميدي، تخرج من كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكوّنوا معًا فرقة ثلاثي أضواء المسرح الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، كان أشهرها و، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة

82956976