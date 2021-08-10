انت الان تتابع خبر أبكت الجميع واثرت فيهم .. تعرف على الوصية الأخيرة لراحلة دلال عبدالعزيز ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - في معلومات تتكشف بين الفنية والاخرى فقد تداولت صحف مصرية الوصية الأخيرة للفنانة دلال عبدالعزيز حيث تركت ذكرى جميلة بين جمهورها ومحبيه في كل الاقطار العربية .

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وتفصيلا فقد أثر رحيل الفنانة دلال عبد العزيز في قلوب الوسط الفني و جميع محبيها رغم مرور ثلاث أيام على رحيلها .



إلا أن صورها و أخبارها لا زالت تتصدر السوشيال ميديا .

و قبل رحيلها أوصت ابنتيها دنيا وإيمي قبل رحيلها وأثناء وجودها على جهاز التنفس الصناعي بعدم نسيان المرتب الشهري الذي خصصته لبعض الأشخاص .

وشيع يوم أمس جثمان الفنانة دلال عبد العزيز، من مسجد المشير طنطاوي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن، وأبرزهم الفنانة إلهام شاهين، والفنانة لبلبة، والفنانة فيفي عبده، والفنان رشوان توفيق، وهاني رمزي، ويوسف الشريف وزوجته إنجي علاء، وأحمد فهمي وزوجته هنا الزاهد، وهنادي مهنا وزوجها أحمد خالد صالح.16423369