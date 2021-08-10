انت الان تتابع خبر هددت أسرتها بأبو هشيمة.. والد ياسمين صبري يتبرأ منها والسبب صادم ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - رغم مرور أكثر من عام على زواج الفنانة المصرية ياسمين صبري من رجل الأعمال المصري الشهير أحمد أبو هشيمة، إلا أن أصداء زواجهما لاتزال مستمرة وتلقي بظلالها على مواقع التواصل الاجتماعي.

94653617



وأعادت حسابات نشطة مهتمة بنشر أخبار الفنانين والمشاهير تداول تصريحات لوالد الفنانة المصرية ياسمين صبري، نفى فيها أن يكون قد تبرأ من ابنته بسبب ارتباطها برجل الأعمال أحمد هشيمة، وفق رسالة تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وجاء في الرسالة على لسان أشرف صبري، والد ياسمين: “أنا د. أشرف صبري طبيب من ضمن فريق محاربة كورونا الآن، ابن اللواء مدحت صبري قوات بحرية أعلن براءتي من بنتي ياسمين صبري التي ضربت بعرض الحائط كل الأصول وسمعة العائلة. لم يتم خطبتها ولم يقابلني أحد لا أنا ولا أخوها بلال، وإني أعيش في الاسكندرية ونتبرأ منها عائلياً وأولادي تبرؤا منها بسبب تصرفاتها التي اهانتنا جميعاً واصبحت لا تمت إلى عائلتنا بصلة ولم نرتبط آو نقابل أحد وما ادعته بخطبتها لهذا الشخص هو كذب ولم يحدث”.



وكان الدكتور صبري فجر مفاجأة من العيار الثقيل ، وأكد أنه غير راض عن زواج ابنته من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.. وشدد على أن الزيجة تمت دون موافقته أو رغبته ، وأنه فوجىء بابنته ياسمين صبري تنشر صورها مع رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة ، وتعلن خطبتهما.

الدكتور شريف صبرى أكد فى تصريحات خاصة لـ أوان مصر ، أن احمد أبو هشيمة لم يتقدم له لخطبة ابنته ياسمين صبرى بشكل رسمي.. واستنكر تواجدها مع رجل الأعمال فى منزله بعد إعلان الخطوبة.

وعلى صعيد متصل أكد الدكتور أشرف صبرى، والد الفنانة ياسمين صبرى، أنه غير راضى عن زواجها من رجل الأعمال أحمد ابو هشيمة وان الزيجة تمت دون رغبته أو موافقته من البداية وأنه فوجىء بصورها على مواقع التواصل الاجتماعي تعلن فيها خطبتها من رجل الأعمال.

وقال: أنا طبيب معروف ولدي عيادتي الخاصة وجدي كان محافظ لإحدى المحافظات وعائلتي و أسرتي عريقة بالإسكندرية و شقيق ياسمين هو بلال صبرى لديه شركة فى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية وشقيقتها نرمين صبرى مديرة بأحد بنوك نيوروك فى مكافحة غسيل الأموال ومتزوجة من طبيب، مستنكرا ما تقوم به من استعارتها من أسرتها وأشقاءها ووضع صور لاشقاءها من والدتها الإنجليز وتنكر اشقاءها الحقيقيين.



واستكمل والد ياسمين صبرى أنه طوال حياته ربى أبناءه وقام بتعليمهم وذلك بعد انفصاله من والدتهم ووفر لهم كل طلباتهم وقام بإلحاق نجلته ياسمين صبرى كلية الآداب قسم الاعلام بجامعة بيروت بالإسكندرية حتى حصلت على شهادتها وشجعها على ممارسة الرياضة لانه رجل رياضى ويقدر التفوق الرياضى .

واضاف أنه قام بإرسال رسالة عتاب لها لما تقوم به من افعال فى الفترة الأخيرة لا تتناسب مع عادات وتقاليد أسرتها وقامت بحظره على كافة وسائل الاتصال .

وأشار إلى أنها تواصلت مع شقيقتها نرمين منذ فترة وأخبرتها باستنكارها لرفض والدهم الزيجة فى صيغة تهديد قائلة ” انا حايشة احمد ابو هشيمة عن بابا بالعافية عشان ميأذهوش ومحدش ليه دعوة بتصرفاتى”.

وكان لافتا غياب والد ووالدة ياسمين عن حفل عقد قران ابنتهما على أبو هشيمة، وبرر والدها غيابه لانشغاله بمكافحة فيروس كورونا مع فريق طبي، وأنه خاف أن يكون مصابا بالفيروس دون أن يعلم.

وفي تصريحات صحفية سابقة، قال والد الفنانة المصرية، ياسمين صبري، إنه لم يتمكن من حضور حفل زفاف ابنته، على رجل الأعمال المصري، أحمد أبو هشيمة، مؤكدا أنه كان يتمنى الحضور.

وذكر والد الفنانة، لصحيفة 'اليوم السابع' المصرية، 'للأسف كنت أتمنى أن أكون موجودا ولكنى ضمن الفريق الطبى لمواجهة فيروس كورونا، ولذلك لم أتمكن من الحضور خوفا عليهم، فقلت لهم أنا لازم يتعملى فحص وأقعد 15 يوم فكان من المستحيل أن أذهب'.

وأوضح أنه 'حضر من الأسرة ابنتى الكبرى نرمين شقيقة ياسمين وزوجها الدكتور أحمد.. ففضلت أن أبارك لهم من بعيد، وربما يكون عدم حضورى هو الذى تسبب فى الشائعات، لكن أنا كلمت أحمد وباركت له، وأيضا كلمت ياسمين وباركتلها'.



ووجه رسالة لابنته، قائلا 'ألف مبروك، وأتمنى أن أحمد عينه عليها دايما، ويكون لها بمثابة الأب والأخ، وأن تكون فى رعايته دائما، وربنا معاهم ويوفقهم.. وده دعاء أى أب لوالده دايما، أنه يشوف بنته أحسن واحدة فى الدنيا وقلبى معاكم وأتمنى ليكم كل سعادة وخير وحب والأب عايز بنته تبقى احسن واحدة في الدنيا وأتمنى ان احمد يكون زى باباها واخوها وزوجها ودعاء أي أب يتمنى ليه الخير لأوده دايما'.



وقبل أيام، أثارت الفنانة المصرية، ياسمين صبري، حالة من الحيرة والسخرية، بعد كتابة سلسلة تغريدات عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وتعرضت ياسمين صبري لموجة من الانتقادات، بعد أن كتبت عدة تغريدات، عبر حسابها بموقع «تويتر»، اتهمها الجمهور على إثرها أنها استخدمت «ترجمة جوجل»، نظرًا لكون التغريدات تحمل كلامًا «غير مفهوم»، على حد وصفهم.

إذ كتبت ياسمين صبري، في أولى تغريداتها، التي انتقدها الكثيرون: «السلام هو الشيء الذي بداخلك تشعر انه توقف عن الركض ونام وارتاح».

وفي تغريدة لاحقة كتلت «صبري»: «الناس تخاف تقيم الآخرين لأنها دائما تخاف من جوانبها المظلمة، مذعورة أن يكتشف هذا الجانب، من هنا تأتي المخاوف والانهيار من تقييم الآخرين».

أما التغريدة الثالثة فحازت على «نصيب الأسد» من الجدل والسخرية، إذ كتبت فيها الفنانة «الروح مثل الملك صاحب الجاه العظيم لن ترضى بهذه الزينة هي لا يرضيها إلا التحليق والقيادة.. تخيل اسداً أو صقراً يعيش في قفص يقدم له ما يشتهيه احتمالية موته كبيرة او يعيش لكنه يتحول لمسخ».

وأثارت تلك الكلمات السابقة، جدلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدرت الفنانة على إثرها تريند موقع «تويتر»، إذ انقسم المتابعون بين مدافعون عنها، وآخرون اتهموها بترجمة نصوص إنجليزية من «غوغل» بدون صياغة.

وكتب حساب يحمل اسم «هاجر محمود»: «ياسمين صبري اكيد وهي صغيرة كانت بتقدم في الاذاعة حكمة اليوم يا اما حرموها منها».

وكتب حساب آخر مدافعًا «ياسمين صبري من الفنانين الاوائل اللي اتكلموا عن علم الطاقة وعلم النفس والتنمية البشرية في لقائتها في البرامج عادي جدًا معرفش الناس مستكترين ليه عليها تبقى جميلة وذكية ومثقفة ويقولك علاقات عامة ومش علاقات عامة يسطا هي ذات نفسها خريجة علاقات عامة».

واستعان آخر بمشهد من مسرحية «العيال كبرت»، في إشارة منه لعدم فهمه ما كتبته «ياسمين».

بينما دافعت متابعة أخرى تحمل اسم «رنيم كنعان»، قائلة «مافي داعي ابداً للسخرية من اللي عم تنشره ياسمين، ياسمين من زمان بتنشر كلام لكتاب ومن زمان بتنشر الكلام اللي بيلمس قلبها مو اذا حطت كلمة عجبتها تعملوا منها قصة ، يعني مابعرف هاد تخلف ولا شو !!!!! ارتقوا».94653617