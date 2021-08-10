انت الان تتابع خبر معلومات مسربة .. من هي الزوجة السرية للفنان كاظم الساهر التي تصغره بـ30 عامًا والمفاجأة في جنسيتها ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - وفقا لما نشرته مواقع اخبارية منها خليج الجزيرة فقد تردد في الفترة الأخيرة أن الفنان العراقي ​كاظم الساهر​ متزوج سراً من سيدة عربية بعيدة عن الأضواء، وأن خطوة الارتباط الرسمي سبقتها قصة حب دامت لأعوام، وذلك على الرغم من ما تم الترويج له عن خطوبة الفنان من فتاة تونسية تصغره سناً، وتفيد المعلومات أن المواضيع العاطفية في حياة الساهر غامضة نوعاً ما، لكن الحقيقة هي أن زواجاً يلوح في أفق كاظم الذي نفى مسبقاً هذا الأمر، حتى قبل أن يتم الحديث عنه.

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في المقابل، هناك معلومات أخرى تؤكد أن الساهر كلما شعر بغياب الوهج عنه، يروج لحكايته العاطفية التي تثير الجدل من حوله، بين النفي والتأكيد والتلميح، لكن خصوصيات الفنان هي حقاً شديدة السرية، بعد أن إرتبط إسمه في يوم من الايام بسيدة تنتمي إلى عائلة سياسية نافذة.

وماذا عن سارة التونسية؟



وقبل سنتين انتشرت صورة لكاظم الساهر مع شابة تدعى سارة التونسية وقيل وقتها انها خطيبته ويستعدان للزواج بعد 20 سنة على عيشه حياة العزوبية اي منذ طلاقه من زوجته الاولى وام أولاده عروبة الهاشم. وقبل وقتها ان الجمهور رآها خلال تصوير برنامج "ذا فويس" اذ كانت ترافقه في العاصمة اللبنانية بيروت حيث كان يقضي معظم وقته لانه مقيد ببرنامج المواهب الذي يشارك فيه كعضو في لجنة التحكيم.



لم يصدر وقتها اي تصريح عن لسان الفنان العراقي ولا حتى العروس المفترضة.



معلومات صحافية تشير الى ان كاظم متزوج من امراة فرنسية



وقبل بضعة ايام انتشرت اخبار تفيد ان كاظم الساهر متزوج من سيدة تدعى سارة من مواليد 1984 وهي تعمل في صالون للشعر في باريس مع والدتها. واضافت المصادر ان والد العروس لا يسأل عنها بينما شقيقها يعمل في دار ازياء "ديور" كمصمم ازياء ويعيش كاظم مع عروسته في اسبانيا في بيت كبير اشترياه سوياً.

يذكر ووفقا لمصادر الخبر أن هذه المعلومات بقيت ضمن اطار الاخبار غير المؤكدة حتى الساعة اذ لا يوجد اي دليل على هذه المعلومات.92481885