انت الان تتابع خبر قطعت قلوب الجماهير.. اتفرج ماذا فعلت دنيا سمير غانم جوار قبر أمها دلال عبد العزيز (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - انتهى عزاء الفنانة دلال عبد العزيز، بمقابر الوفاء والأمل وذلك بعد دفنها هناك بجانب زوجها الفنان سمير غانم، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، وحدوث مضاعفات في الساعات الأخيرة الماضية.

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وودعت الفنانة دنيا سمير غانم والدتها الفنانة دلال عبد العزيز، من خلال قراءة القرآن لها والأدعية، قبل ترك المدافن والعودة إلى المنزل مرة أخرى.

تشييع جثمان دلال عبد العزيز وشيع ظهر اليوم جثمان الفنانة دلال عبد العزيز، من مسجد المشير طنطاوي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن، وأبرزهم الفنانة إلهام شاهين، والفنانة لبلبة، والفنانة فيفي عبده، والفنان رشوان توفيق، وهاني رمزي، ويوسف الشريف وزوجته إنجي علاء، وأحمد فهمي وزوجته هنا الزاهد، وهنادي مهنا وزوجها أحمد خالد صالح.

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