انت الان تتابع خبر دنيا بطمة تواصل استفزاز المتابعين وتظهر بملابس أكثر جرأة وإثارة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تواصل الفنانة دنيا باطمة على استفزاز جمهورها بظهورها بشكل مثير، فرغم الانتقادات والتعليقات المتواصلة لظهورها بملابس عارية، نشرت الفنانة أمس صورة جديدة بملابس تظهر أكثر مما تخفي الجسد على “الأنستغرام“.



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وتعمدت الفنانة إلغاء خاصية التعليق على المنشور، خاصة وأن الصور التي نشرتها قبل والمثيرة انهالت عليها التعاليق منبهة إلى أنها قبل أن تكون فنانة فهي أم وعليها أن تعطي الأمر الانتباه، وكانت التعاليق المنتقدة الأكثر تواجدا على المنشور.

وظهرت باطما خلال الأيام الماضية بشكل مثير وصادم للمتتبعين خاصة مع تكرار الأمر وتعمده في أغلب الصور.

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