انت الان تتابع خبر لن تصدقوا كم أصبحت ثروة أيمي ودنيا سمير غانم بعد وفاة والديهما .. مبالغ ضخمة و غير متوقعة ستفاجئك ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - فارق الفنان القدير سمير غانم الحياة عن عمر ناهز الـ84 بعد صراع مع فيروس كورونا وأحدثت وفاته صدمة وحزن كبيرين في الوسط الفني والجماهيري حيث تبعته زوجتة الفنانة دلال عبد العزيز وتوفت عن عمر 61 سنة .

29960211

وبعد وفاتهم تسآل الجمهور عن حجم الثروة التي تركها لبناته دنيا وايمي سمير غانم وكيف تمكن الفنان الراحل من جمعها طوال مسيرته الفنية .



ثروة سمير غانم

وعقب وفاته تحدثت المصادر عن حجم ثروة الفنان الكبير سمير غانم وقدرها البعض ب100 مليون دولار ” مليار ونصف جنيه” وأصبح بذلك واحداً من اغني الفنانين في مصر وجاء ترتيبه بعد الفنان الكبير عادل امام ومحمد رمضان ورامز جلال .

كيف جمع ثروته ؟

وتمكن الفنان الراحل سمير غانم المعروف باسطورة الكوميديا من جمع هذه الثروة من خلال الكم الهائل من الافلام الضخمة والمسرحيات ومشاركته في العديد من البرامج والاعلانات والمسلسلات والافلام وادي اكثر من 100 فيلم ومسلسل ومسرحيه وفعل كل هذا في فترة السبعينات وكان من اغني نجوم الوسط الفني في هذه الفترة حيث قدرت ثروته وقتها ب10 ملايين جنيه .

ثروة بنات سمير غانم



تقدر ثروة ابنته الكبرى دنيا سمير غانم ب 50 مليون دولار ” 800 مليون جنيه ” ومن المتوقع زيادة هذا الرقم بعد تقاضيها الملايين لمشاركتها في العدد من الاعمال الفنية الاخيرة مثل لف ودوران ومسلسل الضايعين ولهفة.



وأصبحت دنيا تنافس الفنان محمد رمضان الذي يحتل المتربة الاولي من حيث الثراء ، اما الابنة الصغرى لسمير غانم ايمي سمير غانم فتقدر ثروتها ب65 مليون جنيه ومن المتوقع ايضاً زيادة هذا الرقم بعد تقاضيها 11 مليون جنيه في مسلسل نوح الذي عرض في رمضان 2017 .29960211