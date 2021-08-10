انت الان تتابع خبر شمس الكويتية بصورة فاضحة كشفت كل شي وتعترف : "كيفي أحب ألبس من غير هدوم".. (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - ردّت النجمة شمس الكويتية بحدة على متابع اتهمها بتعمد الإغراء في إطلالاتها، فقالت في فيديو نشرته عبر حسابها على تطبيق “سناب شات”: “كيفي، أنا ألبس لنفسي أنا أحب ألبس مو مستور وأحب ألبس من غير هدوم، أحب لما أشوف رقبتي طالعة أنا أحب أمشي كده”.

16658600

وأضافت: “إذا بتفكر إني بغريك فأنا مو شايفتك ولا أعرفك عشان أغريك وبعدين تلاقيك أنت ثلاثة أرباعك كرش وكأنك سوبر ماريو ليش أغريك أصلاً”.

وتابعت الفنانة الخليجية: “ممكن أغري حد حلو أغري حد يسوى العالم تركض وراه عنده باخر واقفة على البحر وأسطول طيارات واسم مولع الدنيا، والكل يدوّر عليه، أغريك إنت شو أدوّر فيك!!”.

وتوّجهت إلى الجمهور بقولها: “المفروض كل واحد فيكم يضع مرآة أمامه ويرى نفسه ويسأل نفسه هل هو أهل لكي تتقاطع عليه الحريم وتغريه”.

وأكملت: “وحدة غيري فكّت راسها ولبست الشرف وعملت عليكم دور الشريفة العفيفة والنظيفة وتطلع ثلاث أرباعها محجبة، وأنا استحي ألبس هذا اللباس، بس بالعام ما يبلسون شذي، ولما تيجي تسألها انت يا حبيبتي مع مين عشتي علاقة حب فترد أنا والله أحب بس أبي”.

وتساءلت في ختام كلامها: “لماذا تريدون الناس أن تكذّب عليكم؟ كل إنسان مع قلبه وربه لكن أنا ما أبيع شرف فألبس ما أحب لباسه وأحب استمتع بجمال جسمي، وخصري حلو، وحاطة باروكة لشعري”.16658600