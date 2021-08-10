انت الان تتابع خبر نانسي عجرم تفجر مفاجأة مدوية وتعلن عن هذا الخبر للجمهور .. وزوجها يدخل في حالة صدمة !! (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت الفنانة اللبنانية نانسي_عجرم، فيديو عبر السوشيال ميديا، اعلنت فيه انها أصبحت سفيرة “بستان الأطفال” الذي يتضمن أهم البرامج التعليمية والترفيهية للطفل العربي.

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فاجأت عجرم الجمهور بتغير طفيف بملامح وجهها اذ بدا منتفخا، مما جعل البعض يرجح أن تكون حاملا بطفلها الرابع.

ليست هذه المرة الأولى التي تنتشر فيها شائعات وتساؤلات عن حمل نانسي بمولودها الرابع، بل سبق واشاع البعض خبر حمل نانسي لكنها نفته.



نانسي كانت أكدت في تصريح أخير لها، بإنها لن تحمل من جديد، وقالت إنها وزوجها طبيب الأسنان د. فادي_الهاشم، اتخذا قراراً بعدم الانجاب مرة أخرى والاكتفاء ببناتهما الثلاثة (ميلا، إيلا، ليا).

إذاً نانسي ليست حاملاً، و”حلوا عنها” وكفى شائعات عن حملها الذي اصبح الشغل الشاغل لبعض متابعيها.

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