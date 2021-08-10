الموت يفجع "أبو بدر" بطل مسلسل "باب الحارة" .. اتفرج (صورة)

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الرياض - روايدا بن عباس - شارك الممثل السوري محمد خير الجراح خبر وفاة شقيقته الوحيدة على صفحته الشخصية على فيسبوك، بعد أن نشر صورة سوداء تشير إلى دخوله بحالة حداد وحزن على فقدانه لشقيقته.

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كتب محمد معلقاً: “شقيقتي الوحيدة ابتسام في ذمة الله مثال الطهر والصبر والإيمان والإطمئنان، واللي رغم كل المعاناة الصحية اللي كانت عايشتها طول عمرها ما كان في على لسانها الا كلمة (الحمد لله)، منك يا حبيبتي منتعلم الصبر، لروحك السلام”.

تفاعل متابعوه مع هذا الخبر الحزين وعلقوا له بعبارات المواساة والحب، كما تقدم عدد من النجوم بالتعازي له وتمنوا له الصبر على مصابه.

يستكمل محمد خير الجراح تصوير مسلسل “طبق الأصل” للمخرج علي علي في دمشق، ويشارك في هذا العمل التلفزيوني كوكبة من نجوم الشاشة السورية، ومنهم هبة نور وميلاد يوسف وأندريه سكاف ومحمد قنوع وفايز قزق وعباس النوري ونور علي، وهو مسلسل ذو طابع تشويقي وغامض يتناول العديد من الحالات الطبية والنفسية كالزهايمر.

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