انت الان تتابع خبر الفنانة شمس البارودي تفجر مفاجأة مدوية وتكشف ماحدث أثناء تغسيل جثمان الراحلة "دلال عبد العزيز"..اتفرج (فيديو صادم) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تصدرت الفنانة شمس البارودي، مؤشرات الأكثر بحثا على جوجل، وذلك عقب انتشار أخبار تواجدها في غُسل الراحلة دلال عبد لعزيز مع سهير البارودي.





أوضح الفنان القدير حسن يوسف، في مداخلة هاتفية له مع الإعلامي سيد على في برنامج "حضرة المواطن"، سبب عدم مشاركة زوجته الفنانة المعتزلة شمس البارودي في غُسل دلال عبد العزيز59122638

وقال حسن يوسف، أنها لا تستطيع التواجد في الغُسل فالتواجد يؤثر سلبًا على صحتها، "تتعب جدا، اشتركت في غسل أمي وأمها ومرضت بعدها حوالي شهر، وعندما حكت لصديقاتها قالت إحداهن إن جسمها ليس قابلا لهذا الأمر، فبطلت".





وأضاف حسن يوسف، أنهما قاما بالصلاة وقراءة القرآن على روح الراحلة دلال عبد العزيز.

وختم حسن يوسف حديثه، مشيدًا بالراحلة دلال عبد العزيز وعبر عن حزنه بوفاتها حيث قال "كان الله في عون إيمي ودنيا لأنهما فقدا الأب سمير غانم والأم في بضعة أشهر، لكن بارك الله في أبنائهما وألهمها الصبر والسلوان"

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