انت الان تتابع خبر صدق أو لا تصدق.. هذا هوا حجم ثروة الفنانة الإماراتية ’’أحلام’’ غلبت كل فنانات الخليج بثروتها.. اتفرج المفاجأة كم تبلغ !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تعتبر الفنانة الإماراتية أحلام من أكثر الفنانات ثراء في الوطن العربي ويمكن اعتبار الفنانة أحلام من أعلي الفنانات أجرا عند إجراء الحفلات في منطقة الخليج العربي.

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الفنانة أحلام الشامسي من مواليد 13 فبراير 1968 مغنية إماراتية. أَطلق عليها جمهورها لقب الملكة، اسمها الحقيقي هو ميساء علي الشامسي، ولكن والدها أطلق عليها لقب أحلام علي اسم طبيبة مصرية عالجتها من جرح وهي صغيرة.

مسقط رأس الفنانة أحلام في مدينة المحرق في البحرين فهي ولدت لأب إماراتي وأم بحرينية وأغلب مراحل تعليمها كانت في البحرين ووالدها فنان شعبي اسمه علي الشامسي.

تزوجت الفنانة أحلام في شهر يونيو 2003 من بطل الرالي ورجل الأعمال القطري الشهير مبارك الهاجري ولها من ثلاثة أطفال هم فاهد وفاطمة ولولوه، وقالت أحلام أنه وقعت في غرامه من النظرة الأولي، ولهذا لم تهتم بأنها ستكون زوجته الثانية، ومبارك الهجري يمتلك شركة تنقيب عن النفط في قطر.

بدأت الفنانة أحلام مشوارها الفني بالغناء في حفلات الزفاف الخليجية وهي في سن صغيرة.

أول ألبوم حققت من خلاله الفنانة أحلام الشهرة كان ألبوم "أحلام 95" واشتهرت من خلاله بعدة أغاني منهم "أحبك موت"، وادري ليش

درست الفنانة أحلام الشريعة الإسلامية في جامعة دبي ولم تكمل الدراسة بسبب اتجاهها إلى الفن.

ثروة الفنانة أحلام تشمل امتلاكها طائرة خاصة بالإضافة ل 49% من أسهم شركة طيران.

وتمتلك النجمة أحلام مجموعة من السيارات الفاخرة التي تبلغ تقريبا 20 سيارة ومنها سيارة بورش، لامبورغيني، مرسيدس بنز، وسيارة رولز رويس التي تزيد قيمتها عن 1.5 مليون دولار.

الفنانة أحلام دائما ما تظهر بإطلالات مميزة تعكس ثرائها، فهي ترتدي أزياء من تصاميم مصممين عالمين وكذلك تظهر في الكثير من المناسبات بمجموعة مبهرة من المجوهرات الثمينة مثل التي ظهرت بها في برنامج أراب أيدول.

زوجها مبارك الهاجري هو من نصحها بإستثمار أموالها في عدة مشاريع وتملك أحلام العديد من الشقق السكنية فهي تمتلك شقة في باريس، ومنزلين في كل من قطر ودبي، وشقتين في مصر ولندن.

وبحسب موقع celebrity net worth تبلغ ثروة الفنانة أحلام الشامسي حوالي 25 مليون دولار أي ما يبلغ حوالي 400 مليون جنية مصري ولهذا فهي مصنفة من أغلي الفنانات في الوطن العربي.

حصلت المطربة أحلام علي عدة جوائز خلال مشوارها الفني من أهمها جائزة فنانة العرب في مصر عام 2015، وكذلك جوائز تكريمية من كلا من الكويت وقطر والسعودية وألمانيا59964119