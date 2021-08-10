انت الان تتابع خبر دنيا بطمة ترفع ملابسها الخفيفة لكشف مفاتن جسدها في إطلالة هي الأكثر جرأة .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - لا تزال الفنانة المغربية دنيا بطمة، تتجاهل هجوم الجمهور عليها واتهامهم لها بتشويه صورة المغرب، وتستمر في زيادة جرأة إطلالاتها.

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هوت شوت وتيشرت نصف بطن!



حيث نشرت دنيا بطمة صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، وهي ترتدي (هوت شورت) جينز، مع تيشرت يكشف بطنها.

ويبدو كأن دنيا بطمة تتحدى جمهورها بنشر هذه الصور لاستفزازهم، وتغلق التعليقات في وجههم منعاً للهجوم الذي اعتادت عليه منذ بدأت تجاوز الخطوط الحمراء بملابسها.

دنيا بطمة في حمام السباحة



وبعد ظهورها في صور جريئة نشرتها شقيقتها ابتسام بطمة جمعتهما بشقيقتهما الأخرى إيمان في حمام السباحة، وأظهرت الجزء العلوي فقط من أجسادهن، نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة صورة جريئة لها داخل المسبح.

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