انت الان تتابع خبر اتفرج.. ياسمين صبري تقهر كل المصريين وتظهر بقميص شفاف يظهر ماتحته (صورة صادمة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

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ظهرت ياسمين صبرى فى الصورة بإطلالة جذابة واعتمدت في جلستها التصويرية على جلوسها على سرير بفستان شفاف بأحد الفنادق أثناء تواجدها بالمملكة العربية السعودية.

ارتدت ياسمين صبري فستانا باللون الأسود وذو أكمام طويلة، واتسم التصميم بأنه جمع بين الأناقة والبساطة.

فيما اعتمدت على شعرها المرفوع ولم تتكلف فى إستخدام مستحضرات التجميل حيث وضعت ميكب بألوان مناسبة لبشرتها أبرز

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