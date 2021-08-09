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فيفي عبده بإطلالة فاضحة وتظهر كل تفاصيل جسدها للعلن .. (صورة)

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الرياض - روايدا بن عباس - نشرت الفنانة فيفي عبده من خلال حسابها على موقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام” ، صورة جدييدة لها بإطلالة شبابية مثيرة .

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حيث أعتمدت على لوك جريء و أرتدت هوت شورت أبيض اللون مع بلوزة عارية الأكتاف ، و حذاء رياضي أسود اللون لتجذب أنظار المتابعين بها .

 

 

وكانت فيفي عبده مرت بوعكة صحية بعد تعرضها لخطأ طبي، بسبب “حقنة خطأ” في منطقة الظهر، وظهرت في فيديو وحكت لجمهورها ما حدث معها: “مساء الخير من مصر أم الدنيا عاوزة أقولكوا حسبي الله ونعم الوكيل في ولد إداني حقنة في ظهري تسببت في خضوعي لعملية جراحية”.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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