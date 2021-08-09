انت الان تتابع خبر صورة مقربة تنشر لأول مرة : تكشف تقاطيع وجه الزعيم الراحل صدام حسين لحظة إعدامه.. والمفاجأة ماذا ظهر في عينيه بوضوح .. (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - إلتقطت الصورة المرفقة والمقربة لتقاطيع وجه الرئيس العراقي الراحل “صدام حسين” وهو علي منصة الإعدام لا يفصله عن الموت إلا ثوانٍ معدودة.

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ان ممن حضروا لحظة الإعدام بأنه لم يبدي في عينيه أو لغة جسده أي مشاعر للخوف أو الهلع بل كان هادئاً تماماً وفي كامل وعيه، وكان التساؤل الأساسي للباحثين حينها: لماذا كان يبدوا رئيس العراق صامداً هكذا أمام الموت؟.

وخلال مدة البحث وقع بين خبراء التحليل النفسي عدة خلافات تفسيرية، فالبعض يؤكد أن الشجاعة التي تحلي بها لحظة الموت من جراء جينات وراثية نادرة، والبعض الأخر أكد علي تحليه بعوامل إيمانيه جعلته ثابتاً في مواجه الموت، بينما أشارت بعض التحليلات إلي طبيعة نشأته البدوية الغير مترفه التي أثرت في تكوين شخصيته، وغيرها من التفسيرات التي كانت تستند علي تحليلات دقيقه لدوافع النفس البشرية التي مهما أجادت التمثيل والثبات فهي حتماً ستنهار أمام رهبة الموت.

وخرجت نتائج التحليل النفسي في النهاية لتؤكد (بشهادة الغرب) أن صدام حسين كان يمتلك قوة نفسية فطرية هائلة أمتدت حتى في مجابهة لحظات الموت، جعلته يؤثر رعباً في كل من حضر موقف الأعدام لدرجة أرغمتهم علي إرتداء الأقنعة وخفض صوتهم أمامه، بينما هو ثابت غير مضطرب ومؤكداً لهويته وذاته، حيث لم يبدوا عليه أدني مشاعر الذعر أو البكاء ولم يتسرب منه سلس بول ولا أي نوبة هلع فى ملامحه، بل كان صلبآ حتى وهو يواجه اخر لحظات حياته، مما جعل الخبراء النفسيين يصفونه في نهاية تقريرهم بتصنيف اشجع رجال القرن.